Українські морські дрони знищили 1/3 Чорноморського флоту рф

Ними збивали навіть гелікоптер Мі-8.

ЗСУ завдяки вдалому запуску морських безпілотників вдалося знищити третину Чорноморського флоту росії.

Про це під час другого міжнародного безпекового форуму Black Sea Security Forum в Одесі заявив співзасновник DeepState Роман Погорілий.

"Третина Чорноморського флоту російської федерації на сьогодні на дні Чорного моря завдяки безпілотним дронам на воді. Завдяки ним ми змогли розблокувати торгівельний простір для того, щоб перевозити зерно. І це робота того, що зараз ворог боїться вийти в Чорне море", - повідомив Роман Погорілий.

За його словами, саме використання морських БпЛА дозволило Україні розблокувати торгівельний простір та відновити постачання зерна.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року морський дрон вперше в історії знищив російський гелікоптер Мі-8 у Криму.