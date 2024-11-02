Українські посадовці не виключають переваг від перемоги Трампа – WP

Офіційно Київ заявляє, що працюватиме з будь-яким лідером, якого оберуть американці.

Напередодні президентських виборів у США, які можуть суттєво вплинути на Україну та її подальшу безпекову підтримку, деякі українські посадовці розглядають можливість змін як потенційно позитивний розвиток.

Про це пише The Washington Post.

Офіційно Київ заявляє, що працюватиме з будь-яким лідером, якого оберуть американці, зберігаючи нейтральну позицію щодо внутрішньої політики союзника. Однак у неофіційних розмовах частина представників уряду Володимира Зеленського визнає можливі переваги перемоги Дональда Трампа. Незважаючи на його критику фінансової підтримки України та пропозиції швидкого завершення війни, що могло б допомогти росії, деякі вбачають у Трампі можливість нових підходів.

У той час як адміністрація Байдена-Гарріс ймовірно продовжуватиме чинну політику підтримки України, Київ все частіше висловлює невдоволення обережною позицією США, які уникають рішучих кроків, побоюючись ескалації з Росією. Через це, особливо з огляду на успіхи росії на полі бою за останній рік, деякі українські високопосадовці вважають, що потрібні більш рішучі дії, зокрема зняття обмежень на використання зброї.

Стосунки між Зеленським і Трампом були непростими ще з 2019 року, коли Трамп затримав військову допомогу Україні, намагаючись, за повідомленнями, отримати компромат на сина Байдена Хантера. Це призвело до імпічменту Трампа у Палаті представників за зловживання владою.

Однак, як зазначають українські чиновники, перемога Трампа не буде катастрофою для України, і є сподівання, що особисті відносини між лідерами допоможуть вплинути на політику США.

"Звичайно, адміністрація Зеленського має спільні точки з Трампом", - зазначає український посадовець, який працював у команді Зеленського під час президентства Трампа.

Зеленський вбачає свою схожість з Трампом. Обидва прийшли до влади з нетиповим досвідом - Трамп з бізнесу, а Зеленський з шоу-бізнесу, - що може стати підґрунтям для порозуміння.

Трамп обіцяв знайти швидке рішення для завершення війни, хоча не розкривав деталей. Його союзник Джей Ді Венс натякав на план, який передбачав би заморожування поточних ліній фронту, залишаючи значні території під контролем росії. Відповідаючи на такі заяви, Зеленський зазначив: "Ми також прагнемо швидкого мирного вирішення, але не готові за це платити. Ми не агресори. росія - агресор, і саме вона має нести відповідальність".

Трамп називав Зеленського "одним із найкращих продавців, яких я коли-небудь бачив", підкреслюючи його вміння домовлятися про підтримку від США. Однак Трамп також поклав часткову відповідальність за конфлікт на Зеленського, стверджуючи, що той "не повинен був допустити початок війни". Трамп неодноразово наголошував, що за його правління вторгнення не сталося б, водночас називаючи деякі рішення путіна "хитрими" та "геніальними".

Коментуючи настрої в США, Зеленський в нещодавньому інтерв'ю підкреслив, що американське суспільство підтримує Україну, адже розуміє, що захищаються спільні цінності: "Якщо підтримка з боку США зменшиться, ми будемо покладатися на себе, єдність у Європі та громадську думку в Америці".

Видання зазначає, що деякі українські чиновники вважають критику Трампа України лише передвиборною риторикою, а його політика у разі перемоги може бути іншою. Вони звертають увагу на те, що за Трампа у 2019 році Україна отримала першу летальну зброю від США, а його адміністрація вводила нові санкції проти росії.

Попри побоювання, що Трамп може наполягати на поступках з боку України, в команді Зеленського є відчуття, що він не захоче виглядати слабким на міжнародній арені, що може призвести до підтримки України.

Антон Грушецький, директор Київського міжнародного інституту соціології, зауважив, що "є певний страх перед змінами", але є й розчарування діями чинної адміністрації, які, на думку українців, не завжди відповідають їхнім заявам.

Як повідомляє BBC, юудь-який результат президентських виборів у США, які відбудуться наступного тижня, вплине на Україну. Результат президентських виборів у США може серйозно вплинути на обсяг і умови американської допомоги Україні.

Також журналісти зазначають, що західні країни починають сумніватися в доцільності продовження допомоги Україні через військові невдачі на полі бою. Перемога кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може призвести до скорочення допомоги Києву і чинити тиск на українську владу з метою територіальних поступок заради миру.