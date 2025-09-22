Українські "роботи на колесах" виконують небезпечні завдання на війні – The Independent

Вартість таких машин коливається від 1 000 до 64 000 доларів, залежно від розміру та функцій.

На полі бою, де активно діють російські безпілотники, українські військові все частіше застосовують радіокеровані броньовані машини. Ці "роботи на колесах" допомагають виконувати ризиковані завдання та зменшують небезпеку для життя солдатів.

Про це пише The Independent.

Ці транспортні засоби схожі на мініатюрні танки і можуть:

перевозити припаси;

розміновувати території;

евакуювати поранених або загиблих.

"Людина може туди залізти, але для неї це надто небезпечно", — зазначив командир взводу 20-ї бригади "Любарт" з позивним "Маямі".

Вартість таких машин коливається від 1 000 до 64 000 доларів, залежно від розміру та функцій. Більшість техніки виробляють українські компанії.

Використання дистанційно керованих машин у військових діях не є новинкою: під час Другої світової війни Німеччина застосовувала мінітанк "Голіаф". США, Ізраїль, Велика Британія та Китай у сучасності також розробили подібні апарати для бойової інженерії. Україна ж активно впроваджує ці машини вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, що робить їх широке застосування унікальним.

Солдат Акім та його команда використовують роботизовані транспортні засоби у тандемі з дронами. Дрон перевіряє маршрут, а машина доставляє до фронту до 200 кг припасів — боєприпаси, воду, паливо та їжу. Машина повільно рухається по дорогах і місцевості, яку було б небезпечно проходити пішки.

"Щоразу, коли дрон або робот щось робить, це означає, що одному з наших бійців не потрібно цього робити", — каже Акім.

Роботизовані машини рухаються повільно та по відкритій місцевості, що робить їх вразливими для обстрілів. Солдати спробували приварювати до машин металеві решітки та ролики для виявлення мін, а новіші моделі вдосконалюють на основі зворотного зв’язку з фронту.

Середня вартість техніки у взводі "Маямі" — близько 400 000 гривень (9 700 доларів). "Коли три–чотири одиниці знищуються за тиждень, витрати швидко зростають", — зазначає командир.