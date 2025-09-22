Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Українські "роботи на колесах" виконують небезпечні завдання на війні – The Independent

22 вересня 2025, 12:40
Українські
Фото: Телеграм FEDOROV
Вартість таких машин коливається від 1 000 до 64 000 доларів, залежно від розміру та функцій.

На полі бою, де активно діють російські безпілотники, українські військові все частіше застосовують радіокеровані броньовані машини. Ці "роботи на колесах" допомагають виконувати ризиковані завдання та зменшують небезпеку для життя солдатів.

Про це пише The Independent.

Ці транспортні засоби схожі на мініатюрні танки і можуть:

  • перевозити припаси;
  • розміновувати території;
  • евакуювати поранених або загиблих.

"Людина може туди залізти, але для неї це надто небезпечно", — зазначив командир взводу 20-ї бригади "Любарт" з позивним "Маямі".

Вартість таких машин коливається від 1 000 до 64 000 доларів, залежно від розміру та функцій. Більшість техніки виробляють українські компанії.

Використання дистанційно керованих машин у військових діях не є новинкою: під час Другої світової війни Німеччина застосовувала мінітанк "Голіаф". США, Ізраїль, Велика Британія та Китай у сучасності також розробили подібні апарати для бойової інженерії. Україна ж активно впроваджує ці машини вздовж 1000-кілометрової лінії фронту, що робить їх широке застосування унікальним.

Солдат Акім та його команда використовують роботизовані транспортні засоби у тандемі з дронами. Дрон перевіряє маршрут, а машина доставляє до фронту до 200 кг припасів — боєприпаси, воду, паливо та їжу. Машина повільно рухається по дорогах і місцевості, яку було б небезпечно проходити пішки.

"Щоразу, коли дрон або робот щось робить, це означає, що одному з наших бійців не потрібно цього робити", — каже Акім.

Роботизовані машини рухаються повільно та по відкритій місцевості, що робить їх вразливими для обстрілів. Солдати спробували приварювати до машин металеві решітки та ролики для виявлення мін, а новіші моделі вдосконалюють на основі зворотного зв’язку з фронту.

Середня вартість техніки у взводі "Маямі" — близько 400 000 гривень (9 700 доларів). "Коли три–чотири одиниці знищуються за тиждень, витрати швидко зростають", — зазначає командир.

війнабезпілотникиЗСУ

Останні матеріали

Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Політика
Зброя в дефіциті, довіра теж. США поставили на паузу продажі зброї до Європи, дбаючи про власні склади – The Atlantic
Переклад iPress – 22 вересня 2025, 12:05
Міф про
Політика
Міф про "російський каток" провалився. Українська гнучкість проти російської інертності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 вересня 2025, 21:49
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Політика
Арктика як полігон. Сезонний експеримент Китаю та його довгострокова ціна – Politico
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 16:42
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Політика
Хто володітиме новинами завтра. Як мільярдер Трампа скуповує медіа, і чим це загрожує крихкій американській демократії – Вільям Д. Коган
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 11:42
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Політика
Дронове вторгнення путіна до Польщі та китайський фактор. Чи затягують війну в Україні насамперед в інтересах Пекіна? – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 вересня 2025, 08:12
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Політика
Пора перейти від страху до дії. Як безполітна зона може врятувати Україну – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 13:21
Політика
"Мова ворожнечі" та "терористи". Як Трамп обґрунтовує репресії проти ліберальних груп – New York Times
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 11:49
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Політика
Чому TikTok небезпечний? Кожен день, коли додаток продовжує працювати, є загрозою – Керрі Філіпетті
Переклад iPress – 18 вересня 2025, 08:56
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється