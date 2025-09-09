Українські удари по російських НПЗ можуть принести вигоду США – Reuters

Атаки Сил оборони призвели до зупинки об'єктів, які забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф

Удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що українські атаки призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей росії, або 1,1 млн барелів на добу. Інші об'єкти інфраструктури, що стали мішенями атак, включають термінал експорту нафти в Усть-Лузі на Балтійському морі та нафтопровід "Дружба", що постачає нафту до білорусі, Словаччини та Угорщини.

Пошкодження російської енергетичної інфраструктури, ймовірно, ускладнять перспективи постачання нафтопродуктів. Водночас вони можуть дати поштовх нафтопереробним заводам за межами росії, зокрема у США.