Українські удари по російських НПЗ можуть принести вигоду США – Reuters

09 вересня 2025, 11:11
Українські удари по російських НПЗ можуть принести вигоду США – Reuters
ФОТО ASTRA
Атаки Сил оборони призвели до зупинки об'єктів, які забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей рф

Удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах та експортних об'єктах можуть збільшити глобальні прибутки від переробки нафти у США.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що українські атаки призвели до зупинки об'єктів, що забезпечують щонайменше 17% нафтопереробних потужностей росії, або 1,1 млн барелів на добу. Інші об'єкти інфраструктури, що стали мішенями атак, включають термінал експорту нафти в Усть-Лузі на Балтійському морі та нафтопровід "Дружба", що постачає нафту до білорусі, Словаччини та Угорщини.
 
Пошкодження російської енергетичної інфраструктури, ймовірно, ускладнять перспективи постачання нафтопродуктів. Водночас вони можуть дати поштовх нафтопереробним заводам за межами росії, зокрема у США.
 
Зменшення внутрішніх потужностей з переробки нафти змусило росію збільшити експорт сирої нафти з західних портів на 200 тис. барелів на добу, або на 11% у серпні. Удари також спричинили дефіцит бензину в деяких регіонах росії.
 
До повномасштабного вторгнення рф Європа була найбільшим покупцем російського дизельного палива, задовольняючи 40% своїх імпортних потреб і чверть загального споживання. ЄС і Велика Британія припинили імпорт російського палива у 2023 році, звернувшись замість цього до нафтопереробних заводів Близького Сходу та Індії, деякі з яких використовували російську сировину.
 
Однак у липні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти росії, який включав заборону на імпорт нафтопродуктів, вироблених з російської нафти, яка має набути чинності наступного року. Заборона в основному спрямована на Індію, яка стала другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю. За даними МЕА, у 2024 році Індія імпортувала 1,9 млн барелів на добу, що становить майже 20% загального експорту російської нафти.

 

НПЗвійна в Україніросія окупанти

