Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28

29 вересня 2025, 10:59
Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28
Гелікоптер Мі-28Н. Фото: Сергій Аблогін
Командувач СБС оприлюднилв відео знищення гелікоптера.

Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем Збрйоних Сил України у понеділок, 29 вересня, за допомогою FPV-дрона знищили російський гелікоптер Мі-28, заявив командувач Сил Безпілотних Систем Роберт Бровді із позивним "Мадяр". 

Військовий показав момент знищення Мі-28.

"Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем", - повідомив "Мадяр".

російський ударний гелікоптер Мі-28, відомий також під назвою "Нічний мисливець", призначений для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили противника. Він оснащений сучасною системою наведення, потужною гарматою калібру 30 мм та може нести різноманітні керовані й некеровані ракети.

війнадрониЗСУМі-28

