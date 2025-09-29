Українські військові знищили російський гелікоптер Мі-28
Пілоти 59-ї бригади Сил Безпілотних Систем Збрйоних Сил України у понеділок, 29 вересня, за допомогою FPV-дрона знищили російський гелікоптер Мі-28, заявив командувач Сил Безпілотних Систем Роберт Бровді із позивним "Мадяр".
Військовий показав момент знищення Мі-28.
"Гелікоптер Мі-28 дроном FPV знищили пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем", - повідомив "Мадяр".
російський ударний гелікоптер Мі-28, відомий також під назвою "Нічний мисливець", призначений для знищення бронетехніки, укріплень та живої сили противника. Він оснащений сучасною системою наведення, потужною гарматою калібру 30 мм та може нести різноманітні керовані й некеровані ракети.