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ПОЛІТИКА

Українські втрати дронів становлять "10 000 на місяць" – Forbes

23 травня 2023, 21:54
Українські втрати дронів становлять
Фото: Telegram Україна сьогодні
Автори визнають, що цифра, швидше за все, не точна, але вона може вказати на певні тенденції, які можуть вплинути на майбутнє ведення бойових дій.

Україна за кожен місяць війни втрачає близько 10 тисяч безпілотників. І здебільшого це відбувається через російські засоби радіоелектронної боротьби. 

Про це йдеться в новому звіті британського військового аналітичного центру RUSI, пише Forbes.

"Ця цифра може бути не зовсім точною. Але вона все одно вказує на ключову роль, яку дрони зараз відіграють у російсько-українській війні, а також підкреслює їхню величезну кількість. Крім того, висновки аналітиків свідчать, що тисячі дешевих безпілотників більш стійкі, ніж кілька дорогих літаків", - пише видання.

Звіт під назвою "М'ясорубка: російська тактика на другому році вторгнення в Україну" розглядає кілька аспектів війни і використання росією бронетехніки, піхоти і військово-повітряних сил. Але розділ про електронну війну містить найбільш вражаючу статистику.

"Радіоелектронна війна залишається критично важливим компонентом російського способу ведення бойових дій. Якщо у 2022 році на Донбасі була надзвичайно висока щільність систем РЕБ, то зараз ЗС рф використовують приблизно одну велику систему РЕБ на 10 км фронту, зазвичай розташовану приблизно за 7 км від лінії зіткнення... Ці платформи зазвичай спрямовані на контроль і ураження БПЛА... російські військові також продовжують широко використовувати навігаційні перешкоди в зоні бойових дій як форму радіоелектронного захисту. Це призводить до того, що українські втрати БПЛА становлять приблизно 10 тисяч на місяць", - цитує звіт Forbes.

Звіт ґрунтується на численних інтерв'ю з українськими військовослужбовцями. У виносці до твердження про 10 тисяч втрат на місяць є посилання на інтерв'ю з трьома анонімними джерелами. Цей аспект звіту передбачувано викликав багато коментарів. І один з авторів звіту, доктор Джек Уотлінг, відреагував на них докладним повідомленням в Twitter, підкресливши, що війна зараз ведеться на 1200-кілометровому фронті. Дрони зараз використовуються кожним українським взводом. А переважна більшість з цих апаратів - це комерційні квадрокоптери, вироблені компанією DJI.

Цілком можливо, що цифра, наведена у звіті RUSI, завищена. У березні український урядовець оцінив втрати безпілотників у 10-15 на день або 300-450 на місяць. З іншого боку, офіційна українська статистика про російські втрати, яку вважають дуже завищеною, стверджує, що за 15 місяців війни українські сили знищили лише 2 811 російських безпілотників. Виходить, що втрати росії - це лише 2% від того, що щомісяця може втрачати Україна. москва, ймовірно, використовує менше безпілотників, ніж Україна, через хронічні проблеми з постачанням. А українські засоби радіоелектронної боротьби можуть бути не такими ефективними. 

"Навіть якщо взяти це до уваги, співвідношення втрат 50:1 все одно виглядає аномальним. Це також свідчить про те, що українські втрати можуть бути меншими за 10 тисяч апаратів на місяць", - пише Forbes.

Водночас, видання зауважує, що ключовою особливістю малих дронів залишається їхня надзвичайна доступність порівняно з військовою технікою. 10 тисяч квадрокоптерів DJI з середньою вартістю близько тисячі доларів коштуватимуть загалом 10 мільйонів доларів. 

Forbes зауважує, що на другому році війни Україна може почати більше покладатися на безпілотники військового класу зі стійким до перешкод зв’язком. Це можуть бути трикоптери AtlasPRO або квадрокоптери Golden Eagle. Але безпілотники DJI, очевидно, все ще купуються і втрачаються у великій кількості, навіть якщо точні цифри залишаються невідомими.

"Незахищені БПЛА - це одноразові інструменти, як боєприпаси, і вони дуже швидко витрачаються. Вони потрібні військовим і вони повинні бути дешевими", - сказав Уотлінг.

Протягом десятиліть західні армії покладалися на кілька дорогих і високотехнологічних платформ, до яких належать і дрони. Цей конфлікт одноразових дронів може призвести до радикальних змін у військових закупівлях. Зсув може відбутися в бік великої кількості і дешевизни.

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