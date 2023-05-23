російський винищувач Су-35 зазнає поразки, якщо вступить в протистояння з F-16 – ЗМІ

Західні військові експерти пояснили, від чого буде залежати успіх українських пілотів у протистоянні з передовими російськими літаками.

російський винищувач Су-35 може здаватися кращим або таким же, як швидкі літаки американського виробництва. Але насправді він зазнає поразки, якщо вступить в протистояння з винищувачами F-16, обіцяними Києву.

Про це пише Newsweek з посиланням на низку опитаних експертів.

росія використовує свої Су-35, які вона називає літаками четвертого покоління з технологіями п'ятого покоління, у війні проти України. Українські ВПС заявили в понеділок про знищення ворожого Су-35, який "здійснив негативний зліт у територіальних водах" на півдні Херсонської області. Міністерство оборони росії не прокоментувало цю подію.

Прагнення до панування в небі стало більш гострим. Оскільки Україна, схоже, наближається до отримання винищувачів західного виробництва. Йдеться, зокрема, про F-16, про які Київ давно просив. Існує кілька варіантів цих винищувачів. І поки не зрозуміло, яку саме модель може отримати Україна.

Наразі Київ має на озброєнні флот літаків радянських часів, які багато в чому схожі на те, чим користуються ВПС росії. Надання Україні F-16 ознаменувало б не лише значний технологічний перехід на західне озброєння. Це стало б також прийняттям військової доктрини НАТО.

За словами колишнього британського офіцера Френка Ледвіджа, російські Су-35 навряд чи безпосередньо зіткнуться в Україні з американськими F-16. Але Су-35 вважаються "одними з найсучасніших російських винищувачів 4,5 покоління", - сказав він в інтерв'ю Newsweek. Ці літаки "спеціально розроблені для того, щоб збивати" ворожі системи на зразок F-16.

"Технічні характеристики Су-35 можуть свідчити про те, що це кращий літак за багатьма показниками", - сказав в інтерв'ю Newsweek колишній командувач Королівських ВПС Великої Британії маршал авіації Грег Бегвелл.

Однак, він додав, що справжня картина "набагато складніша". На думку експертів, є ще кілька факторів, які необхідно враховувати при порівнянні двох літаків. Хоча планеру F-16 вже кілька десятків років, і Україна навряд чи отримає новітню авіоніку, те, як ці літаки будуть використовуватися, має вирішальне значення на полі бою.

Деякі російські тактики ведення повітряної війни "здаються надто жорсткими", - сказав Джордан, додавши, що це може "стати для росіян проблемою, незалежно від того, на чому вони летять". Експерт підкреслив, що якість пілотів має ключове значення. Хоча жодна країна ще не пообіцяла надати Україні F-16, деякі з них, включаючи США, пообіцяли провести підготовку українських пілотів на цьому сучасному літаку.

За словами Ледвіджа, підготовка українських пілотів у короткостроковій перспективі дозволить їм певною мірою використовувати будь-які моделі F-16. Але для того, щоб використовувати їх на повну потужність, знадобляться роки. Поінформованість про ситуацію, яку бортові системи літака забезпечують пілотам з обох сторін, також має вирішальне значення.

"Що стосується того, як F-16 протистоять російським Су-35, то це буде залежати від того, яке озброєння класу "повітря-повітря" буде в розпорядженні українців. Якщо мова йде про повітряні бої, то F-16 все ще залишається одним з найкращих у світі. Однак російські пілоти, швидше за все, спробують вести ближній бій, використовуючи ракети середньої і великої дальності. Якщо вони зможуть зробити це успішно, це може схилити баланс на користь Су-35", - сказав льотчик-комодор у відставці Королівських ВПС Великої Британії Ендрю Кертіс.

росія втратила три Су-35 з початку повномасштабної війни проти України в лютому минулого року, що змогли підтвердити експерти Oryx. Однак ця цифра включає лише візуально підтверджені втрати, тому справжня цифра може бути іншою. За час війни Су-35 з'являлися відносно рідко, що викликає питання про те, скільки їх є в розпорядженні росії, і наскільки вони хороші, - сказав Бегвелл.

Нагадаємо, спершу Британія та Нідерланди заявили про створення коаліції винищувачів для передачі F-16 Україні, пізніше до них приєдналася ще низка країн. Після деякого вагання Байден погодився на початок навчання українських пілотів на F-16.

Водночас Нідерланди можуть стати першими, хто передасть Україні F-16.