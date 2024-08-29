Українські журналісти сприяли введенню санкцій США проти постачальника комплектуючих для зброї росії

росіянин, що заправляв мережею компаній з поставки компонентів для зброї, втратив все в одну мить.

В новий пакет санкцій США, який введено 23 серпня, потрапили компанії з ланцюга постачання для російського концерну "Промтех". Завдяки підставним фірмам у Франції, Туреччині та Гонконгу російський бізнес імпортував західні компоненти для виробництва зброї у рф.

Про неправомірні дії концерну стало відомо у липні завдяки розслідуванням журналістів Trap Aggressor, німецьких редакцій Süddeutsche Zeitung, NDR, WDR та французької Le Monde.

Французька компанія ITGF, яка належала російському "Промтеху" до 2022 року, теж потрапила під санкційні обмеження США. На початку повномасштабного вторгнення всі акції цієї фірми викупила гонконзька Interasia Trading Group Limited. Ця компанія вже теж під санкціями Штатів.

Першим генеральним директором ITGF був Алєксєй Шадрін, син голови російського "Промтеху". Та у 2019 році виконавчим директором ITGF призначили росіянина Ігоря Рєутова. Він також володіє компанією в Естонії Free Sky Solutions OÜ і є керуючим партнером французької Aerialia, яку створили у січні 2024 року. Мінфін США включив ці компанії в санкційні списки 23 серпня 2024 року. Важливо, що договір оренди Free Sky Solutions OÜ розірвали, а банківські рахунки компанії заблокували.

ITGF ще у 2022 році створив турецьку компанію Enütek Makina Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Enütek). Фірма займалася постачанням технологій подвійного призначення у рф для "дочок" "Промтеху". До 2022 року таку групу товарів ввозила у рф французька ITGF. Саме через цей звʼязок із «Промтехом» проти них ввели санкційні обмеження.

"Пан Рєутов почувається спустошеним через санкції, накладені на нього, а також на компанії, юридичним представником яких він є. Ці санкції дійсно мають серйозні наслідки для мого клієнта, як на професійному, так і на особистому рівні. Хоча причиною цих санкцій є виключно діяльність компанії Enütek, з керівництвом якої пан Рєутов не спілкувався" — запевнила адвокатка Ігоря Рєутова Амандін Еріціан (Amandine Eritzian).

Вона додала, що росіянин не знав, що також несе відповідальність за те, чим займається турецька дочірня компанія.

Представниця виконавчого директора ITGF зазначила, що у Рєутова з'явилися неабиякі проблеми з банківськими розрахунками після того, як журналісти опублікували розслідування про мережу постачань.

"Пану Рєутову на особистому рівні відмовлено в доступі до певних банківських установ. Ще до того, як санкції опублікували, банк Boursorama, вирішив розірвати контракт і закрив рахунок Рєутова у серпні 2024 року", — підкреслила адвокатка.

Наразі компанію ITGF ліквідовано.