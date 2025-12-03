Українську делегацію запрошено до США для продовження мирних переговорів

Там відбудуться подальші консультації щодо мирного процесу.

Після перемовин у росії американська сторона запросила українську делегацію найближчим часом відвідати США для продовження мирних переговорів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами у Брюсселі.

За словами Сибіги, після переговорів у москві відбулася телефонна розмова глави української делегації, секретаря РНБО Рустема Умерова, із спецпосланцем Білого дому Стівом Віткоффом.

"Оскільки це телефонний контакт, з міркувань безпеки важко уявити, щоб обговорювались деталі зустрічі. Американські представники повідомили, що, за їхньою оцінкою, розмови в москві для мирного процесу мали позитивне значення і запросили українську делегацію для продовження переговорів у США найближчим часом", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що наразі тривають консультації керівника української делегації з партнерами з Великої Британії, Німеччини та Франції для координації зусиль і оцінки досягнутого прогресу.

Міністр підкреслив, що Україна спирається на документ із 20 пунктів, напрацьований у Женеві, який став основою для подальшого розвитку переговорного процесу.

"Є найбільш чутливі питання, які взято в дужки і залишено на розгляд лідерів. Проте ми вже маємо прогрес від Женеви, потім Маямі", - зазначив Сибіга.

Зазначимо, що вчорашня зустріч путіна та Віткоффа тривала близько п'яти годин.