Українським військовим вдалося фактично завдати поразки російському флоту у Чорному морі – Міноборони Британії

У відомстві закликали високо оцінювати військові досягнення нашої держави.

Молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Гіппі у виступі на Варшавському безпековому форумі констатував функціональну поразку флоту росії у Чорному морі.

Про це повідомляє The Guardian.

"Так, прогрес України повільний, але ніхто не може сказати, що його немає. Можна показувати на харківський прорив як зразок успіху. Але подивіться на те, що Україна зробила зараз у Чорному морі! Україна досягла функціональної поразки російського Чорноморського флоту", - наголосив Хіппі.

Коментуючи сухопутний контрнаступ України, він також зазначив, що "кожен дюйм важливий".

Нагадаємо, кілька тижнів тому українські військові атакували штаб Чорноморського флоту росіян у Севастополі. Після удару почалася сильна пожежа.

За інформацією Сил спеціальних операцій, внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач Чорноморського флоту рф віце-адмірал Віктор Соколов. Ще 105 людей отримали поранення.