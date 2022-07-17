Український аудіогід запрацював у швейцарському Базелі

Не віриться, що це відбувається. Через довгі місяці болю та руйнувань в Україні ми повертаємось до нашого проєкту мирних часів – запуску аудіогідів українською мовою

Український аудіогід запрацював у музеї образотворчого мистецтва у швейцарському Базелі.

Про це дружина Президента Олена Зеленська повідомила у Твітері.

"Не віриться, що це відбувається. Через довгі місяці болю та руйнувань в Україні ми повертаємось до нашого проєкту мирних часів – запуску аудіогідів українською мовою", – зазначила Зеленська.

За її словами, війна надала українським аудіогідам нового звучання.

"За цей час в Україні знищено та пошкоджено десятки музеїв та історичних пам’яток. Наша культура зараз також на війні. Вона бореться і воює проти руйнації, забуття та знищення. Тож сьогодні запуск аудіогіду - це ще один наш культурний фронт", - підкреслила перша леді.

Вона подякувала Швейцарії, музею образотворчого мистецтва Базеля, його керівнику Йозефу Гельфенштейну (Josef Helfenstein) та його творчій команді. Це перший український аудіогід в цій країні.

За словами Зеленської, завдяки аудіогідам українська мова лунатиме значно ширше всюди, де є вимушені переселенці.

"Завдяки нашим аудіогідам вони зможуть познайомитись із культурою країни, яка їх прийняла. Тепер так буде у Швейцарії", - наголосила дружина Президента.

За словами Зеленської, Україна продовжуватиме цей проєкт, щоб у кожному музеї світу українці почувалися комфортно.

Як повідомляв Укрінформ, втілення проєкту зі створення аудіогідів українською мовою в культурних пам'ятках світу за ініціативою першої леді України розпочалося у 2020 році. Вже запущено понад 40 таких аудіоекскурсій у більш як 30 країнах. Зокрема вони діють у Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія), палаці Долмабахче (Туреччина), Лондонському Тауері, Палаці Сансусі (Потсдам, Німеччина) тощо.