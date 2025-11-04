У Швейцарії фіксують різке зростання кількості українських біженців

Молоді чоловіки масово просять про захист — влада країни вже фіксує перевантаження.

Після ухвалення Україною рішення дозволити виїзд чоловікам віком від 18 до 22 років, у Швейцарії зафіксували суттєве збільшення кількості звернень на отримання тимчасового захисту типу S.

Як повідомляє Swissinfo з посиланням на дані Державного секретаріату з питань міграції Швейцарії (SEM), лише за кілька тижнів кількість заяв від представників цієї вікової категорії зросла з 3 наприкінці серпня до 185 у середині жовтня, що становить близько третини всіх нових звернень.

У відомстві пояснили, що така динаміка безпосередньо пов’язана з рішенням уряду України, який наприкінці серпня змінив правила виїзду чоловіків під час воєнного стану. Відтоді молоді українці віком 18–22 років отримали можливість перетинати кордон.

"Починаючи з вересня, близько 30% усіх нових заяв на статус захисту S надходять саме від чоловіків цієї вікової групи", — зазначили у SEM.

За статистикою, кількість поданих заяв стрімко зростала: з 3 наприкінці серпня до 33 на початку вересня, 77 через тиждень, і далі – до максимуму у 185 заяв у середині жовтня.

Разом із тим, за останніми даними, ситуація почала поступово стабілізуватися — кількість нових звернень з боку українців цієї вікової категорії зменшується.

Паралельно зі Швейцарією подібну тенденцію зафіксували й у Польщі. Там кількість українців віком 18–22 роки, що прибувають до країни, зросла з 19 осіб на тиждень у середині серпня до понад 1000 у середині вересня.