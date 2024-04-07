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Український дрон уперше в історії вразив систему "Ураган" на території рф

07 квітня 2024, 20:55
Український дрон уперше в історії вразив систему
фото з відкритих джерел
"Ураган" підбили у населеному пункті Вознесенівка Бєлгородської області рф, що за 7,5 км від кордону з Україною.

Українські військові вперше в історії уразили FPV-дроном реактивну систему залпового вогню БМ-27 "Ураган". Відповідне відео було опубліковане на сторінці волонтера Сергія Стерненка.

Про це інформує  "Мілітарний".

Ураження реактивної установки відбулось під час її транспортування на території Бєлгородської області рф.

Декілька установок росіяни помістили на напівпричепи та транспортували у невідоме місце через населений пункт Вознесенівка.

Бійцям підрозділу "Химера" вдалося виявити їх та уразити одну з двох установок.

Оскільки ураження відбувалось одним FPV-дроном, наразі рівень пошкодження установки невідомий.

"Ураган" підбили на вулиці Побєди у населеному пункті Вознесенівка Бєлгородської області рф, що за 7,5 км від кордону з Україною. Координати місця ураження 50.416995, 37.014822.

Реактивна система залпового вогню "Ураган" вироблялась у період з 1975 по 1991 рік та на сьогодні є відносно розповсюдженою установкою.

За інформацією західних ЗМІ, росія має у своєму складі близько 750 РСЗВ цього типу серед яких 200 пускових установок перебувають у складі Збройних сил рф та ще 550 – на зберіганні.

Наразі прикордоння рф є дуже неспокійним, оскільки російський добровольчий корпус здійснює полювання на техніку окупантів, яка має відправлятись на війну в Україну.

 

дронивійна в Україніросія окупантиБєлгородщина

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