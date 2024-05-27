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Український удар по російській ядерній РЛС викликає тривогу на Заході – The Telegraph

27 травня 2024, 14:02
Український удар по російській ядерній РЛС викликає тривогу на Заході – The Telegraph
Wikipedia
Аналітики попереджають, що Києву слід уникати ударів по ядерній інфраструктурі після чергової атаки на територію росії.

Про це повідомляє британська газета The Telegraph.

Видання пише, що 23 травня Київ вдарив по радіолокаційній станції "Армавір" у прикордонному Краснодарському краї, пошкодивши найсучасніший об’єкт, який забезпечує звичайну протиповітряну оборону і є частиною системи ядерного попередження.

Українські чиновники підтвердили, що війська завдали удару, заявивши, що об'єкт контролює повітряний простір над країною та окупованим Кримом. Радіолокаційна станція здатна відслідковувати ракети великої дальності ATACMS, доставлені США в Україну на початку цього року.

Науковий співробітник Центру досліджень безпеки при ETH Zurich Мауро Гіллі сказав, що удар дрона був тактичним успіхом, адже змусить кремль передислокувати системи протиповітряної оборони і поставив маркер того, що російські військові об’єкти не є недоторканими.

"Ми можемо обговорювати ефективність і заслуги, але логіка стратегічно є", - сказав Гіллі.

Західні аналітики вважають, що Україна повинна уникати ударів по ядерній інфраструктурі рф.

"Нерозумне рішення з боку України", - сказав експерт з ядерного арсеналу Федерації американських вчених Ханс Крістенсен.

Норвезький військовий аналітик Торд Аре Іверсен вважає, що завдати удару по частині російської системи ядерного попередження було "не дуже гарною ідеєю... особливо під час напруги".

"Це в інтересах усіх, щоб російська система попередження про балістичні ракети працювала добре", - додав він.

кремль розглядає свої ядерні військові об’єкти як престижні проекти, а завдання ударів по ним вважається особливою провокацією. 

Одну з найсучасніших радіолокаційних систем рф кремль розгорнув вздовж російського кордону: 10 установок класу "Воронеж" і кожен має радіус дії близько 6500 км і може відстежувати 500 об’єктів одночасно.

москва ще не прокоментувала атаку, але вона відповідає моделі посилених ударів українських безпілотників цього року по цілям у глибині росії, включаючи нафтопереробні заводи та транспортні вузли. 

Атаки відбулись після того, як москва почала тактичні ракетно-ядерні навчання в своєму Південному військовому окрузі.

"Україні та її союзникам по НАТО все ще потрібно бути обережними, оскільки деякі офіційні особи США та деякі європейські союзники України вважатимуть удар по РЛС необачним", - сказав докторант ракетних технологій в Університеті Осло Фабіан Гоффманн. 

"У мене є деякі занепокоєння щодо того, наскільки політично мудрим було це рішення, оскільки воно може мати негативні наслідки для України в подальшому з точки зору цільових обмежень", - додав доктор.

І от сьогодні стало відомо, що дрон ГУР побив рекорд, пролетівши 1800 км, і атакував РЛС в росії.

 

війна в Україніатаки рф

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