Українці почали менше жертвувати на свою армію – Bloomberg

Деякі фандрейзери повідомляють про десятикратне зменшення пожертвувань на армію.

Крім того, й обрання Трампа викликає занепокоєння щодо подальшої підтримки Києва.

Про це пише новинна агенція Bloomberg.

Приватні пожертвування на військові зусилля України різко впали, що свідчить про те, що готовність українців робити внесок у оборону слабшає, адже змучена війною нація насторожено дивиться в майбутнє після переобрання Дональда Трампа.

Фонд Притули і "Повернись живим" зіштовхнулись із падінням пожертвувань на 20% і 15% відповідно в порівнянні з 2022 роком.

Інші фонди втратили ще більше - від 40% до 90% донатів.

Це демонструє зменшення готовності українців робити вклад в оборону в найгірший момент на фронті.

Волонтери пояснюють це погіршення фінансового стану українців, а також ростом економічних труднощів.

Також частина людей "звикла до війни", сприймаючи її як щось, происходящее вдали від їх повсякденного життя.

У 2022 році пожертви на благодійну організацію українського телезірки Сергія Притули були настільки великими, що можна було купити супутник для Міноборони.

Однак цього року він бачить протилежну тенденцію: українці стали ощадливішими у фінансуванні військових зусиль, що відображає зростання економічних проблем і втому від війни.

"Щоб зібрати ту саму суму пожертв, нам доведеться працювати втричі більше, ніж у попередні роки", - сказав Притула.

Перелом міг відбутися не в найгірший для України час.

Настрої по всій країні погіршилися через наступ рф, непопулярну призовну кампанію та повсюдні відключення світла. Побоювання, що Трамп виконає погрози скоротити військову допомогу або змусить Київ укласти невигідну мирну угоду, зробили перспективи ще похмурішими.

Перемога Трампа на виборах також може мати прямий вплив на благодійність, оскільки багато українців відчують кінець війни ще швидше, вважає радник в офісі президента Сергій Лещенко. Пожертви під час прямих трансляцій на каналі YouTube, який він використовує для збору коштів, цього місяця з березня впали більш ніж на дві третини до 10 000 гривень.

"Плаваючі розмови про обіцянку Трампа швидко закінчити війну і, можливо, принести мир, зменшують готовність людей робити пожертви", — сказав Лещенко.

Благодійна організація Притули є однією з багатьох українських приватних волонтерських організацій, які збирають гроші від донорів для самооборони країни від вторгнення рф.

Чотири з цих благодійних організацій, у тому числі дві найбільші в Україні, повідомили, що цього року пожертвування значно скоротилися.