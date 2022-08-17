Українці повірили у стабілізацію економіки - споживчі настрої зростають

Індекс споживчих настроїв зріс завдяки покращенню українцями оцінки свого матеріального стану, наміру робити великі покупки та очікуваного розвитку економіки

Індекс споживчих настроїв зріс на 1,1 відсоткового пункту – до 73,2 у липні – завдяки покращенню українцями оцінки свого матеріального стану, наміру робити великі покупки та очікуваного розвитку економіки протягом року.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження "Споживчі настрої в Україні" за липень 2022 року.

Зменшилися індекси особистого матеріального стану та очікуваного розвитку економіки протягом п'яти років.

Показник, що характеризує стан матеріального стану українців, – індекс поточного стану – зменшився та становить 37,2, що на 1,1 нижче за рівень цього показника у червні.

Складники цього індексу – індекс поточного особистого матеріального становища – знизився на 2,9 до 30,7, а індекс доцільності великих покупів зріс на 0,8 до 43,8.

Індекс економічних очікувань у липні зріс на 2,5 та становить 97,2.

Показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 4,3 і становить 133,3.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 3,7 та становить 146,4. Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих трьох місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 і становить 157,5.

"Основні індекси стабілізувалися в липні і статистично незначно змінилися проти червня 2022 року. Індекс поточного стану суттєво сповільнив темпи падіння, а індекс економічних очікувань навіть показав тенденцію до зростання. Водночас погіршуються очікування безробіття, інфляції та девальвації".

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі опитування домогосподарств. Опитують 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за статтю та віком, враховує міське та сільське населення, а також розмір населеного пункту.

Відзначимо, що індекс споживчих настроїв скоротився на 4,9 до 62,3 у січні 2022 року через загрозу російської агресії.