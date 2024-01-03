Українці втомилися від телемарафону – NYT

На думку американського видання, на телемарафоні замовчують про тривожні події на фронті й не готують громадян до тривалої війни на тлі ослаблення підтримки Заходу.

Національний телемарафон "Єдині новини", покликаний протистояти російській дезінформації та підіймати бойовий дух, зазнає критики за те, що малює райдужну картину війни і не готує українців до затяжної війни.

Про це пише газета The New Yourk Times.

Як зазначають американські журналісти, з перших днів повномасштабного вторгнення росії 2022 року жителі України мали доступ до єдиного джерела телевізійних новин — цілодобового мовлення, наповненого кадрами, на яких українські танки підривають російські позиції, медики працюють біля лінії фронту, а політичні лідери мобілізують підтримку за кордоном.

"Але після майже двох років війни українці втомилися від телемарафону. Те, що колись вважалося найважливішим інструментом для утримання країни, тепер дедалі частіше називають не більше ніж рупором уряду", — пише видання.

На думку журналістів, глядачі нарікають, що програма часто малює надто райдужну картину війни, приховуючи тривожні події на фронті та ослаблення підтримки України з боку Заходу, і в кінцевому підсумку не готує громадян до тривалої війни.

"Згодом глядацька аудиторія і довіра до "Телемарафону" різко впали, що, на думку експертів, є ознакою більш широкого розчарування населення в уряді, оскільки перемога на полі бою стає недосяжною. Багато глядачів натомість проводять час за переглядом популярних реаліті-шоу та розважальних програм", — йдеться в матеріалі NYT.

Багато критиків кажуть, що "Телемарафон" зараз приносить більше шкоди, ніж користі.

"У нього є небезпечний бік, він створює оптимістичний погляд на ситуацію, а потім призводить до розчарування", — сказав Ярослав Юрчишин, голова комітету зі свободи слова українського парламенту, який цього місяця публічно поставив під сумнів ефективність новинної трансляції.

Юрчишин і медіаексперти заявили, що побоюються, що програма засліпила людей, оскільки війна затягнеться і потребуватиме нових жертв. Наразі Україна зазнає труднощів із набором солдатів, і все частіше лунає критика, що люди, які живуть далеко від лінії фронту, починають забувати про конфлікт.

"Нам потрібна достовірна, збалансована інформація, яку наше суспільство могло б аналізувати і на основі якої люди могли б ухвалювати рішення", — сказав Юрчишин.

Інша проблема полягає в тому, що телемарафон, на думку журналістів, перетворився на операцію зі зв'язків із громадськістю для президента Володимира Зеленського, який залишається найбільш довіреною політичною фігурою в Україні, але в останні місяці його рейтинг схвалення знизився.

Дані, зібрані медіаекспертом Ігорем Куліасом, показують, що члени "Слуги народу", партії Зеленського, становили понад 68 відсотків політичних гостей програми 2023 року, причому ця частка постійно зростала впродовж усього року.

У міру того, як війна затягується, "Телемарафон" має змінюватися, щоб не наслідувати те, чому він спочатку був покликаний протистояти: російській пропаганді, зазначає видання.

"Ви не хочете бути схожими на росію", — сказала Оксана Романюк, голова Інституту масової інформації. "Ми повинні думати про захист демократії під час війни".

Романюк пропонує такі зміни: