Українці збивають російські дрони дробовиками з гвинтових літаків – WSJ

Використовуються двомісні навчальні літаки Як-52, які злітають протягом 15 хвилин після виявлення цілі

Українські льотчики на "Яках" з гвинтівками полюють на російські дрони. Ця тактика не нова, але досі результативна.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цього місяця на сільській злітній смузі приземлився пошарпаний радянський літак Як-52. З кабіни вийшли двоє українських асів — 56-річний пілот та 38-річний стрілець із гвинтівкою. Вони входять до складу 11-ї армійської авіаційної бригади, яка знищує російські безпілотники, що тероризують фронт і цивільні міста.

За словами заступника командира бригади полковника Миколи Лихацького, лише за минулий рік ця пара здійснила близько 300 бойових вильотів і збила майже половину зі 120 дронів, ліквідованих підрозділом.