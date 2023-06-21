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"Умови виконані": Стокгольм закликав Анкару ратифікувати вступ Швеції в НАТО – Reuters

21 червня 2023, 15:57
Фото: Економічна правда
Окрім Туреччини заявку Швеції не ратифікувала також Угорщина.

Парламент Туреччини має розпочати ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, оскільки Стокгольм вже виконав свої зобов'язання за угодою з Анкарою про приєднання до Альянсу.

Про це заявив у середу міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом, передає Reuters.

Фінляндія вступила до НАТО у квітні, але Туреччина продовжує блокувати членство Швеції, посилаючись на міркування безпеки. Цього місяця Анкара заявила, що Швеція повинна придушити антитурецькі протести в Стокгольмі, перш ніж отримати зелене світло для вступу до НАТО.

"Ми вважаємо, що ми зробили те, що від нас очікували, тепер настав час турецькому парламенту розпочати процес ратифікації", – сказав Більстрьом.

За його словами, Швеція не втрачає надії, що зможе приєднатися до НАТО до саміту у Вільнюсі в середині липня, додавши, що у неї немає ніякого "плану Б".

Нещодавно Швеція запровадила новий закон, що ускладнює фінансування або підтримку терористичних угруповань, який, за словами уряду, виконує зобов'язання країни за угодою з Туреччиною, підписаною в Мадриді.

В останні місяці демонстранти в Стокгольмі вішали на ліхтарний стовп опудало президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. На інших заходах демонстранти розмахували прапорами на підтримку Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина та її західні союзники вважають терористичним угрупуванням.

Більстрьом сказав, що свобода демонстрацій "закріплена в конституції".

"Але ми також говорили, що те, що є законним, не завжди є правильним", – додав він.

 

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