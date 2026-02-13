Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уроки України: НАТО ще не готове до майбутнього – WSJ

13 лютого 2026, 17:11
Уроки України: НАТО ще не готове до майбутнього – WSJ
Фото: з вільного доступу
Симуляція бою з безпілотниками показала, наскільки Альянсу ще потрібно адаптуватися до сучасної війни.

Під час міжнародних військових навчань Hedgehog 2025 ("Їжак-2025") українські військовослужбовці продемонстрували вражаючу ефективність, здобувши перемогу над підрозділами НАТО. 

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal

Українці продемонстрували, як дрони та система управління боєм на базі штучного інтелекту здатні кардинально змінити хід бойових дій.

У навчаннях у травні 2025 року взяли участь близько 16 тисяч військових із 12 країн-членів НАТО. До змагань запросили й українських бійців, серед яких були ті, хто нещодавно повернувся з фронту.

За даними медіа, українські підрозділи ефективно застосовували безпілотники для спостереження за умовним противником та завдавали точних ударів по його техніці й особовому складу, який не намагався ховатися. Координацію дій забезпечувала система Delta, що працює із застосуванням штучного інтелекту, прискорюючи ухвалення рішень щодо ударів.

Протистояли українцям британська бригада та естонська дивізія. За повідомленнями, протягом доби українці розгромили два батальйони НАТО, завдавши ударів по 17 бронемашинах та ще 30 інших об'єктах. Один із офіцерів Альянсу визнав поразку й, за словами журналістів, не стримував емоцій, використавши обсценну лексику, описуючи шок від успіхів українських військових.

Естонський полковник, який спілкувався з WSJ, зазначив, що, попри програш, навчання були корисними для Альянсу, оскільки продемонстрували необхідність адаптації до сучасних умов ведення війни та показали слабкі сторони традиційної тактики НАТО. За його словами, українці змусили поле бою стати "повністю прозорим" для себе, тоді як війська НАТО рухалися відкрито, не приховуючи техніку та особовий склад.

Медіа підкреслило, що концепція системи Delta суперечить стандартним правилам армій НАТО, де інформація передається строго конфіденційно і не передається між підрозділами, що додатково підкреслює ефективність українського підходу.

На думку експертів, результати навчань Hedgehog 2025 стали "шокуючими" для військових чиновників НАТО, підкресливши необхідність модернізації та перегляду традиційних тактик у світлі нових технологій та бойового досвіду України.

НАТОнавчанняЗСУ

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється