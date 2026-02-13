Уроки України: НАТО ще не готове до майбутнього – WSJ

Симуляція бою з безпілотниками показала, наскільки Альянсу ще потрібно адаптуватися до сучасної війни.

Під час міжнародних військових навчань Hedgehog 2025 ("Їжак-2025") українські військовослужбовці продемонстрували вражаючу ефективність, здобувши перемогу над підрозділами НАТО.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Українці продемонстрували, як дрони та система управління боєм на базі штучного інтелекту здатні кардинально змінити хід бойових дій.

У навчаннях у травні 2025 року взяли участь близько 16 тисяч військових із 12 країн-членів НАТО. До змагань запросили й українських бійців, серед яких були ті, хто нещодавно повернувся з фронту.

За даними медіа, українські підрозділи ефективно застосовували безпілотники для спостереження за умовним противником та завдавали точних ударів по його техніці й особовому складу, який не намагався ховатися. Координацію дій забезпечувала система Delta, що працює із застосуванням штучного інтелекту, прискорюючи ухвалення рішень щодо ударів.

Протистояли українцям британська бригада та естонська дивізія. За повідомленнями, протягом доби українці розгромили два батальйони НАТО, завдавши ударів по 17 бронемашинах та ще 30 інших об'єктах. Один із офіцерів Альянсу визнав поразку й, за словами журналістів, не стримував емоцій, використавши обсценну лексику, описуючи шок від успіхів українських військових.

Естонський полковник, який спілкувався з WSJ, зазначив, що, попри програш, навчання були корисними для Альянсу, оскільки продемонстрували необхідність адаптації до сучасних умов ведення війни та показали слабкі сторони традиційної тактики НАТО. За його словами, українці змусили поле бою стати "повністю прозорим" для себе, тоді як війська НАТО рухалися відкрито, не приховуючи техніку та особовий склад.

Медіа підкреслило, що концепція системи Delta суперечить стандартним правилам армій НАТО, де інформація передається строго конфіденційно і не передається між підрозділами, що додатково підкреслює ефективність українського підходу.

На думку експертів, результати навчань Hedgehog 2025 стали "шокуючими" для військових чиновників НАТО, підкресливши необхідність модернізації та перегляду традиційних тактик у світлі нових технологій та бойового досвіду України.