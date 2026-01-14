Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Уряд Лекорню у Франції витримав два вотуми недовіри

14 січня 2026, 21:24
Фото: з вільного доступу
Провал обох вотумів був прогнозованим.

Уряд Себастьяна Лекорню у Франції пережив одразу два вотуми недовіри, ініційовані ультралівою партією "Нескорена Франція" та ультраправим "Національним об’єднанням".

Про це повідомляє BFMTV.

Вотум недовіри, винесений на голосування "Нескореною Францією", підтримали 256 депутатів за необхідних 288, тож ініціатива не набрала достатньої кількості голосів. Водночас пропозиція ультраправого "Національного об’єднання" зазнала ще меншої підтримки — за неї проголосували лише 142 парламентарі.

Провал обох вотумів був прогнозованим, оскільки соціалісти та республіканці заздалегідь заявили, що не підтримають спроби відправити уряд Лекорню у відставку.

Причиною ініціювання вотумів недовіри стало підписання угоди між Європейським Союзом і південноамериканським торговельним блоком МЕРКОСУР, проти якої виступала Франція. Попри позицію Парижа, 9 січня посли країн-членів ЄС дали "зелене світло" підписанню угоди після більш ніж 25 років переговорів.

На тлі цього ультраправа група в Європейському парламенті також ініціювала вотум недовіри Європейській комісії, протестуючи проти просування угоди з МЕРКОСУР.

вотумСебастьян ЛекорнюФранція

