Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Уряд планує підписати Drone Deal із сімома країнами НАТО

06 липня 2026, 11:32
Уряд планує підписати Drone Deal із сімома країнами НАТО
Наразі Україна вже реалізувала шість подібних домовленостей із закордонними партнерами.
До кінця 2026 року Україна планує укласти двосторонні угоди щодо безпілотних технологій – Drone Deal – ще із сімома країнами НАТО.
 
Про це пише Guardian.
 
За останні місяці Київ підписав Drone Deals з шістьма країнами: трьома державами Близького Сходу (Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар), а також Азербайджаном, Латвією та Литвою.
 
Тепер увага зосередиться на партнерах НАТО, яким доводиться приділяти дедалі більше уваги захисту від дронів, тобто на тих, хто розташований ближче до росії чи України.
 
"Ініціатива називається Drone Deal, але насправді вона охоплює набагато більше, ніж просто дрони… ще важливіше – це досвід і знання, доступ до всіх компонентів, які формують систему тут, в Україні", – сказав заступник секретаря Ради безпеки України та один із відповідальних за угоди Давид Алоян.
 
Постачання самих дронів ще не є частиною угоди. Дипломати та аналітики заявили, що певною мірою "дронова дипломатія" була спробою залучити нових союзників та забезпечити, щоб Україна залишалася в порядку денному в той час, коли увага переключалася на Близький Схід. Але як країна з найбільшим досвідом у світі в захисті від атак дронів, а також у використанні дронів для атак росії, Київ вважає, що може багато чого запропонувати.  
 
"Безпілотник-перехоплювач – це лише безпілотник. Це не означає, що ви зможете збити "Шахеди" з його допомогою. Вам потрібні самі безпілотники, але вам також потрібні допоміжні компоненти, сенсори, наземні станції та, що ще важливіше, радарні системи", – сказав Алоян.
 
За його словами, спочатку група українських експертів проводить оцінку і надає партнеру звіт, у якому пояснюється, що йому знадобиться. Потім країни-партнери повинні вирішити, чи хочуть вони розміщувати замовлення на українську продукцію, яку можна буде виробляти залежно від наявних потужностей у майбутньому, чи закуповувати її деінде.

 

війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється