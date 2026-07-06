Уряд планує підписати Drone Deal із сімома країнами НАТО
06 липня 2026, 11:32
Наразі Україна вже реалізувала шість подібних домовленостей із закордонними партнерами.
До кінця 2026 року Україна планує укласти двосторонні угоди щодо безпілотних технологій – Drone Deal – ще із сімома країнами НАТО.
Про це пише Guardian.
За останні місяці Київ підписав Drone Deals з шістьма країнами: трьома державами Близького Сходу (Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар), а також Азербайджаном, Латвією та Литвою.
Тепер увага зосередиться на партнерах НАТО, яким доводиться приділяти дедалі більше уваги захисту від дронів, тобто на тих, хто розташований ближче до росії чи України.
"Ініціатива називається Drone Deal, але насправді вона охоплює набагато більше, ніж просто дрони… ще важливіше – це досвід і знання, доступ до всіх компонентів, які формують систему тут, в Україні", – сказав заступник секретаря Ради безпеки України та один із відповідальних за угоди Давид Алоян.
Постачання самих дронів ще не є частиною угоди. Дипломати та аналітики заявили, що певною мірою "дронова дипломатія" була спробою залучити нових союзників та забезпечити, щоб Україна залишалася в порядку денному в той час, коли увага переключалася на Близький Схід. Але як країна з найбільшим досвідом у світі в захисті від атак дронів, а також у використанні дронів для атак росії, Київ вважає, що може багато чого запропонувати.
"Безпілотник-перехоплювач – це лише безпілотник. Це не означає, що ви зможете збити "Шахеди" з його допомогою. Вам потрібні самі безпілотники, але вам також потрібні допоміжні компоненти, сенсори, наземні станції та, що ще важливіше, радарні системи", – сказав Алоян.
За його словами, спочатку група українських експертів проводить оцінку і надає партнеру звіт, у якому пояснюється, що йому знадобиться. Потім країни-партнери повинні вирішити, чи хочуть вони розміщувати замовлення на українську продукцію, яку можна буде виробляти залежно від наявних потужностей у майбутньому, чи закуповувати її деінде.