Уряд планує підписати Drone Deal із сімома країнами НАТО

До кінця 2026 року Україна планує укласти двосторонні угоди щодо безпілотних технологій – Drone Deal – ще із сімома країнами НАТО.

За останні місяці Київ підписав Drone Deals з шістьма країнами: трьома державами Близького Сходу (Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар), а також Азербайджаном, Латвією та Литвою.

Тепер увага зосередиться на партнерах НАТО, яким доводиться приділяти дедалі більше уваги захисту від дронів, тобто на тих, хто розташований ближче до росії чи України.

"Ініціатива називається Drone Deal, але насправді вона охоплює набагато більше, ніж просто дрони… ще важливіше – це досвід і знання, доступ до всіх компонентів, які формують систему тут, в Україні", – сказав заступник секретаря Ради безпеки України та один із відповідальних за угоди Давид Алоян.

Постачання самих дронів ще не є частиною угоди. Дипломати та аналітики заявили, що певною мірою "дронова дипломатія" була спробою залучити нових союзників та забезпечити, щоб Україна залишалася в порядку денному в той час, коли увага переключалася на Близький Схід. Але як країна з найбільшим досвідом у світі в захисті від атак дронів, а також у використанні дронів для атак росії, Київ вважає, що може багато чого запропонувати.