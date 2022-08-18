Уряд Японії оголосив конкурс ідей, як стимулювати молодь до вживання алкоголю

Національне податкове управління Японії оголосило конкурс Sake Viva!, покликаний спонукати молодь країни пити більше японських алкогольних напоїв.

Коротко про конкурс розповідає The Guardian.

Організатори конкурсу запропонували людям віком 20-39 років надіслати до 9 вересня свої ідеї, як знов зробити популярними алкогольні напої. Учасникам запропонували представити нові продукти та розробки, а також вивчити нові методи продажу за допомогою «метавсесвіту».

В Японії в останні роки стали менше пити алкоголю на тлі демографічних змін, пандемії коронавірусу, а також зміни способу життя молоді, що позначилося на податкових надходженнях. Споживання алкоголю в Японії на рік упало зі 100 літрів на людину в 1995 році до 75 літрів у 2020 році. 1980 року податкові надходження від продажу алкоголю становили 5% від загальної кількості, 2011 року — 3%, а 2020-го — 1,7%.

Міністерство охорони здоров'я Японії висловило сподівання, що розпочата кампанія також нагадає людям, що потрібно пити «належну кількість алкоголю».

Раніше повідомлялось, що в Євросоюзі назвали країни з найдорожчим та найдешевшим алкоголем.