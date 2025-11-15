Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
В Independent пояснили, чому росія посилила атаки на Україну

15 листопада 2025, 13:13
В Independent пояснили, чому росія посилила атаки на Україну
Фото: з вільного доступу
Це центральний елемент стратегії росії, спрямованої на тероризування українського населення і підрив морального духу суспільства.
росія посилює свої атаки на Україну, незважаючи на наполегливі заяви про готовність до мирних переговорів.
 
Про це пише Independent.
 
москва заперечує нанесення ударів по цивільних об'єктах, а Міністерство оборони росії після масштабної атаки на Київ заявило, що воно провело нічний удар по "військово-промислових і енергетичних об'єктах" України.
 
Проте аналітики звинувачують росію в навмисних ударах по цивільній інфраструктурі з метою підриву морального духу населення. Натія Сескурія, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), заявила, що "систематичні" удари по цивільній інфраструктурі є "центральним елементом" стратегії росії, "спрямованої на тероризування українського населення і підрив морального духу суспільства":
 
"В основі лежить розрахунок, що втомлене від війни суспільство, яке зазнає постійних атак, може чинити тиск на уряд, щоб він прийняв практично будь-яке врегулювання, яке обіцяє припинення військових дій".
 
Однак, підкреслила вона, досі ця стратегія виявилася неефективною, оскільки українці продемонстрували чудову стійкість і рішучість перед обличчям триваючої агресії". Як зазначає видання, мільйони українців зіткнуться з однією з найсуворіших зим за останні роки. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФОЧХ і КП) попередила в п'ятницю, що люди, чиї засоби для існування були знищені війною, вступають у зиму "без фінансової подушки безпеки", яка могла б забезпечити їхнє існування.
 
"Майже чотири роки конфлікту виснажили ресурси людей. Багато сімей вступають у цю зиму без фінансової подушки безпеки - семеро з десяти осіб заявили, що в них не залишилося заощаджень... Ми надаємо підтримку людям уже кілька років, але наші ресурси також вичерпуються. Масштаб потреб приголомшує, і з кожним днем ці потреби тільки зростають", - сказав Хайме Вах, заступник голови делегації МФОКК в Україні.
 
Кейр Джайлс, співробітник програми з росії та Євразії в Чатем-Гаусі, заявив газеті The Independent, що атаки москви спрямовані на те, щоб "заподіяти максимально можливе страждання і біль цивільному населенню".
 
"Цей принцип ми бачили в Сирії, в Чечні і в незліченних інших війнах москви, які велися протягом десятиліть і століть", - сказав він.
 
Джайлс сказав, що Україна стала "жертвою спроб росії деморалізувати своїх жертв за допомогою нелюдських дій":
 
"Саме з цієї причини здійснюються атаки на пологові будинки та дитячі садочки, націлені на найвразливіших членів суспільства, а також систематичні катування українських військових і цивільних полонених - без будь-якої об'єктивної мети, окрім навмисної і демонстративної жорстокості".

 

війна в Україніросія окупанти

