В Independent пояснили, чому росія посилила атаки на Україну

росія посилює свої атаки на Україну, незважаючи на наполегливі заяви про готовність до мирних переговорів.

москва заперечує нанесення ударів по цивільних об'єктах, а Міністерство оборони росії після масштабної атаки на Київ заявило, що воно провело нічний удар по "військово-промислових і енергетичних об'єктах" України.

Проте аналітики звинувачують росію в навмисних ударах по цивільній інфраструктурі з метою підриву морального духу населення. Натія Сескурія, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), заявила, що "систематичні" удари по цивільній інфраструктурі є "центральним елементом" стратегії росії, "спрямованої на тероризування українського населення і підрив морального духу суспільства":

"В основі лежить розрахунок, що втомлене від війни суспільство, яке зазнає постійних атак, може чинити тиск на уряд, щоб він прийняв практично будь-яке врегулювання, яке обіцяє припинення військових дій".

Однак, підкреслила вона, досі ця стратегія виявилася неефективною, оскільки українці продемонстрували чудову стійкість і рішучість перед обличчям триваючої агресії". Як зазначає видання, мільйони українців зіткнуться з однією з найсуворіших зим за останні роки. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФОЧХ і КП) попередила в п'ятницю, що люди, чиї засоби для існування були знищені війною, вступають у зиму "без фінансової подушки безпеки", яка могла б забезпечити їхнє існування.