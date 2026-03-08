В Іран стався розкол після смерті Хаменеї – CNN

В Ірані загострилося протистояння між тими, хто хоче дипломатичного врегулювання, та тими, хто вимагає помститися США та Ізраїлю.

Суперечливі заяви іранського керівництва протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє CNN.

Політична нестабільність проявилася у різкій зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари по країнах Перської затоки, але майже одразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.

На тлі цих дипломатичних коливань країни регіону повідомили про нову хвилю авіаударів у ніч на неділю, що підтверджує домінування силового сценарію. Водночас впливовий представник служби безпеки Алі Ларіджані у телезверненні до нації намагався заперечити наявність розбіжностей у верхівці, закликаючи до єдності та обіцяючи, що Дональд Трамп "заплатить ціну" за розв'язання війни.