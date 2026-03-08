Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Іран стався розкол після смерті Хаменеї – CNN

08 березня 2026, 13:13
В Іран стався розкол після смерті Хаменеї – CNN
Фото: DW
В Ірані загострилося протистояння між тими, хто хоче дипломатичного врегулювання, та тими, хто вимагає помститися США та Ізраїлю.

Суперечливі заяви іранського керівництва протягом останньої доби висвітлили глибоку кризу та розкол у владних колах Тегерана після загибелі Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомляє CNN.

Політична нестабільність проявилася у різкій зміні риторики президента Масуда Пезешкіана, який спочатку публічно вибачився за удари по країнах Перської затоки, але майже одразу відкликав свої слова під тиском радикального крила керівництва.
 
На тлі цих дипломатичних коливань країни регіону повідомили про нову хвилю авіаударів у ніч на неділю, що підтверджує домінування силового сценарію. Водночас впливовий представник служби безпеки Алі Ларіджані у телезверненні до нації намагався заперечити наявність розбіжностей у верхівці, закликаючи до єдності та обіцяючи, що Дональд Трамп "заплатить ціну" за розв'язання війни.
 
Експерти зазначають, що в Ірані загострилося протистояння між "прагматиками", які сподіваються на дипломатичне врегулювання, та прихильниками жорсткої лінії, що вимагають негайної помсти. Попри те, що Асамблея експертів готується обрати наступного верховного лідера вже сьогодні, це призначення вважають скоріше символічним кроком для заспокоєння прихильників режиму.
 
Фактичне управління стратегічними та військовими операціями залишається в руках Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР). Саме ця структура забезпечує безперервність бойових дій в умовах кадрового вакууму та відіграватиме вирішальну роль у виборі наступника. Аналітики підкреслюють, що призначення нового лідера буде спрямоване на демонстрацію стабільності режиму як перед світовою спільнотою, так і перед внутрішньою опозицією, яка на початку року проводила масштабні антиурядові протести.

 

Іран

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Максвелл, Моссад та КДБ – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 15:42
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Політика
Прозріння Трампа. Америка все-таки потребує Європи – Politico
Переклад iPress – 06 березня 2026, 12:58
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Політика
Втрачаючи війну за правду. Іран, вибори у США та що з цим робити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 06 березня 2026, 07:58
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Політика
Ризики Ірану. Світу варто очікувати немислимого – Тімоті Еш
Переклад iPress – 05 березня 2026, 15:49
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Політика
путін зазнає поразки. Дані з поля бою показують, що Україна тримається – Washington Post
Переклад iPress – 05 березня 2026, 12:54
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Cуспільство
Фламінго знаходить свою ціль. Удар по Воткінську та майбутній потенціал України у знищенні російської промисловості – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 05 березня 2026, 08:35
Чи
Політика
Чи "особливі відносини" мертві? Чому Трамп розвернувся проти Британії – The Times
Переклад iPress – 04 березня 2026, 15:14
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Політика
Велика ліквідація. Імперський відступ росії – Вільям Діксон і Максим Безносюк
Переклад iPress – 04 березня 2026, 12:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється