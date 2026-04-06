В Ірані ліквідували керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції

06 квітня 2026, 11:44
В Ірані ліквідували керівника розвідки Корпусу вартових ісламської революції
У повідомленні не уточнюється, де саме було ліквідовано Хадемі.

В Ірані внаслідок американсько-ізраїльського удару вранці в понеділок, 6 квітня, ліквідували генерала Маджида Хадемі, главу розвідки Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Про це йдеться в заяві КВІР, яку цитує агентство AFP.

У повідомленні не уточнюється, де саме було ліквідовано Хадемі.

Однак, зазначає агентство, рано вранці в понеділок по районах навколо Тегерана було завдано численних авіаударів.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Маджид Хадемі був ліквідований унаслідок ізраїльського удару.

Генерал Маджид Хадемі очолив розвідку КСІР у червні 2025 року після того, як його попередник Мохаммад Каземі був ліквідований у Тегерані внаслідок ізраїльських авіаударів.

