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ПОЛІТИКА

В Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих. США обіцяють забезпечити країну всім необхідним для захисту

07 жовтня 2023, 18:49
В Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих. США обіцяють забезпечити країну всім необхідним для захисту
(flickr.com/idfonline
Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

В Ізраїлі від початку ранкової атаки ХАМАСу загинули вже щонайменше 40 людей, ще 779 людей шпиталізували. 

Дані наводить ізраїльська Національна служба екстреної медичной допомоги "Маґен Давід Адом".

Очікується, що кількість загиблих зростатиме.

Палестина повідомляє про 160 своїх убитих, кількість поранених перевищила тисячу людей.

Бойовики ХАМАСу публікують фото на ізраїльських танках. Al Jazeera пише, що за оцінками ізраїльських джерел, щонайменше тисячі палестинців вдалося проникнути в Ізраїль через чотири різні райони.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб Ізраїль "мав те, що йому потрібно для захисту". "Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, щоб захистити себе і захистити цивільне населення від невибіркового насильства і тероризму", — заявив Остін.

Очікується, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден виступлять протягом наступної години.

Координатор ООН на Близькому Сході Тор Веннесланд теж засуджує багатофронтовий напад на Ізраїль.

"Я різко засуджую сьогоднішню ранкову атаку з кількох фронтів на ізраїльські міста поблизу сектора Гази і ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю бойовиками ХАМАСу. Ці події призвели до жахливих сцен насильства та багатьох загиблих і поранених серед ізраїльтян, причому багатьох із них, як вважають, викрали в Газі. Це жахливі напади, спрямовані проти цивільних осіб, і їх слід негайно припинити", — наголосив Тор Веннесланд.

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема у столиці Тель-Авів.

СШАХАМАСІзраїльсектор Газа

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