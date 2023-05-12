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В Офісі генпрокурора назвали кількість нових воєнних злочинів росіян

12 травня 2023, 20:43
В Офісі генпрокурора назвали кількість нових воєнних злочинів росіян
Фото: 24 канал
За тиждень окупанти скоїли 1473 злочини на території України.

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами документують воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні російською армією в Україні.

Про нові випадки розповіли в Офісі Генпрокурора України. 

Так, за тиждень 5-12 травня 2023 року зареєстрували 1473 випадки воєнних злочинів росіян. Також зафіксовано 52 злочини проти національної безпеки. Крім того, відомо про злочини проти неповнолітніх: двоє дітей загинули, п'ятеро отримали поранення.

У відомвстві також повідомили про такі випадки:

  • 15 років за ґратами проведе мешканець Жмеринки, який за винагороду збирав і передавав представникам російської розвідки інформацію про дислокацію, чисельність, маршрути і озброєння ЗСУ, а також дані про об’єкти інфраструктури, лікарні, залізницю.
  • 11 років позбавлення волі – вирок двом російським військовослужбовцям за обстріл із танка Тростянецької міської лікарні в березні 2022 року.
  •  До 3 років з іспитовим терміном засуджено колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) та його секретаря. Доведено, що митрополит і секретар публічно схвалювали окупацію України, роздавали прихожанам російську пропаганду і сіяли міжконфесійну ворожнечу.
  • Повідомлено про підозру полковнику російської поліції – організатору масових катувань жителів Херсону. Під його керівництвом понад 200 мирних мешканців незаконно утримували в нелюдських умовах і піддавали тортурам. 
  • Повідомлено про підозру командиру і двом підлеглим з незаконного формування "ДНР", які під час окупації затримували і катували мешканців Миколаївської області.
  • 170 сенаторам Ради федерації рф повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність України і веденні агресивної війни. У жовтні 2022 року сенатори голосували за "приєднання" до рф окупованих територій Сходу та Півдня України.
  • За клопотанням прокурорів взято під варту голову Полтавського райсуду, яка підозрюється у держзраді. Слідство встановило, що навесні 2022 року жінка працювала суддею в Бердянську, де надавала окупантам інформацію про розташування ЗСУ, патріотично налаштованих колег, а потім виїхала на постійне проживання до Полтави.
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