В Офісі генпрокурора назвали кількість нових воєнних злочинів росіян

За тиждень окупанти скоїли 1473 злочини на території України.

Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами документують воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні російською армією в Україні.

Про нові випадки розповіли в Офісі Генпрокурора України.

Так, за тиждень 5-12 травня 2023 року зареєстрували 1473 випадки воєнних злочинів росіян. Також зафіксовано 52 злочини проти національної безпеки. Крім того, відомо про злочини проти неповнолітніх: двоє дітей загинули, п'ятеро отримали поранення.

У відомвстві також повідомили про такі випадки: