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В Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ і закликали дати гарантії рф

03 вересня 2023, 18:05
В Орбана засумнівалися в успіху контрнаступу ЗСУ і закликали дати гарантії рф
Фото: Главком
У Будапешті вважають, що Україна не деокупує захоплені території.

В Угорщині зробили скандальну заяву щодо України та країни-агресорки росії. У Будапешті запропонували не брати Україну в НАТО, а рф дати гарантії безпеки.

Заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш, повідомляє Hirado.

"Західний світ, який підтримує Україну, має надати гарантії безпеки росії, але в жодному разі не членство в НАТО українцям", - сказав він.

За словами чиновника, розміщення миротворців та інші подібні рішення у довгостроковій перспективі зможуть забезпечити мир в Україні. Разом з тим, угорський політик висловив думку про те, що Київ вже не зможе повернути окуповані країною-агресоркою росією території.

Гуляш заявив, що ефективні переговори між Києвом та москвою можуть відбутися лише за участю Сполучених Штатів Америки. Щобільше, на його думку, рф не становить загрози для Центральної Європи, бо російська "не досягла швидких і разючих результатів" в Україні за останні півтора року.

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