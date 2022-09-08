В рф повідомили, що транзит їхньої нафти через Україну припинився

Зазначаєтья, що українська компанія "Укртранснафта" не прокачує нафту рф в зв'язку з тим, що росія не може заплатити за транспортні послуги через санкції.

"У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій", - написала "Українська правда" з посиланням на заяву російської компанії "Транснєфть".

Постачання українською частиною нафтопроводу "Дружба" в напрямку Угорщини ,Чехії і Словаччини здійснювалося на підставі довгострокового договору з "Укртранснафтою" на умовах 100% передоплати. Стверджується, що через неоплату за послуги транзит був припинений 4 серпня.

"Для вирішення питання "Транснєфть" направила звернення до уповноваженого банку для подальшої передачі інформації на адресу європейського регулятора для отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ "Укртранснафта", опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговуючими банками", - заявили в російській компанії.

У 2021 році транзит нафти через Україну по "Дружбі" зменшився на 2,2% до 12,006 млн тонн.