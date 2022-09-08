НОВИНИЗазначаєтья, що українська компанія "Укртранснафта" не прокачує нафту рф в зв'язку з тим, що росія не може заплатити за транспортні послуги через санкції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В рф повідомили, що транзит їхньої нафти через Україну припинився
Фото: gettyimages.com
"У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій", - написала "Українська правда" з посиланням на заяву російської компанії "Транснєфть".
Постачання українською частиною нафтопроводу "Дружба" в напрямку Угорщини ,Чехії і Словаччини здійснювалося на підставі довгострокового договору з "Укртранснафтою" на умовах 100% передоплати. Стверджується, що через неоплату за послуги транзит був припинений 4 серпня.
"Для вирішення питання "Транснєфть" направила звернення до уповноваженого банку для подальшої передачі інформації на адресу європейського регулятора для отримання дозволу на проведення розрахунків за договором з АТ "Укртранснафта", опрацьовуються варіанти альтернативного проходження коштів, здійснюються щоденні консультації та переговори з обслуговуючими банками", - заявили в російській компанії.
У 2021 році транзит нафти через Україну по "Дружбі" зменшився на 2,2% до 12,006 млн тонн.
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09 08 2022 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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