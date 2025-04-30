В Румунії стався вибух у лабораторії з випробування озброєння та боєприпасів

Внаслідок вибуху загинула жінка.

У Румунії стався вибух у лабораторії з випробування озброєння та боєприпасів.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Зазначається, що вибух стався, коли 47-річна співробітниця, яка працювала в лабораторії з 2019 року, "проводила фізико-хімічний аналіз вибухових і піротехнічних матеріалів".