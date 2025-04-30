В Румунії стався вибух у лабораторії з випробування озброєння та боєприпасів
30 квітня 2025, 08:55
Фото: з відкритих джерел
Внаслідок вибуху загинула жінка.
У Румунії стався вибух у лабораторії з випробування озброєння та боєприпасів.
Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.
Зазначається, що вибух стався, коли 47-річна співробітниця, яка працювала в лабораторії з 2019 року, "проводила фізико-хімічний аналіз вибухових і піротехнічних матеріалів".
Працівники служби екстреної допомоги змогли ліквідувати пожежу приблизно за 35 хвилин.
Цей інцидент розслідує Військова прокуратура Бухареста, а також внутрішня комісія Міноборони Румунії, яку очолює командувач підрозділу.