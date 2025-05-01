В суді постановили, що Apple порушила наказ про реформування App Store

Компанію також звинуватили у неповазі до суду США.

Корпорація Apple порушила постанову суду США, що вимагала від виробника iPhone дозволити більшу конкуренцію за завантаження додатків і способи оплати в магазині App Store.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Окружний суддя США Івонн Гонсалес Роджерс в Окленді оголосила, що Apple не виконала її попередню судову заборону, яка була винесена в рамках антимонопольного позову, поданого виробником "Fortnite" компанією Epic Games.

"Постійні спроби Apple втручатися в конкуренцію не будуть терпимими", - сказала суддя.

За словами Гонсалес Роджерс, це судова заборона, а не переговори. Після того, як сторона навмисно ігнорує судове рішення, переговори не починаються.

Вона також звернулася до федеральних прокурорів з проханням розслідувати кримінальну справу про неповагу до суду щодо поведінки Apple і віце-президента з фінансів компанії Алекса Романа.

Роман дав свідчення про кроки, що зробила Apple, аби виконати судову заборону, які були сповнені дезінформації та відвертої брехні.

В заяві Apple написано, що категорично не згодні з цим рішенням. "Ми виконаємо постанову суду і подамо апеляцію".