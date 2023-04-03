В цю середу Зеленський відвідає Польщу

Президент України Володимир Зеленський в цю середу приїде з візитом до Польщі.

Про це заявили в канцелярії польського президента.

Йдеться в Twitter.

Представник канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач повідомив, що Зеленський зустрінеться з українцями, які зараз проживають в Польщі.

"У середу, 5 квітня, очікуємо на офіційний візит президента України до Польщі. Президент у середу вдень у Королівському замку зустріне поляків та українців, які проживають у нас", – йдеться в твіті.

Зранку стало відомо, що віцеканцлер Німеччини приїхав до Києва.