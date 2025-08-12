Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

В Угорщині спалахнув скандал через розкішний маєток Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком

12 серпня 2025, 11:21
В Угорщині спалахнув скандал через розкішний маєток Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
За офіційною версією уряду, яку підтримує і сам Орбан, ця територія – лише ферма батька прем’єр-міністра, що ще не завершена.

В Угорщині розгорівся гучний скандал після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі оприлюднив фотографії недобудованого маєтку прем’єр-міністра Віктора Орбана у Хатванпусті. Світлини показують розкішний комплекс із пальмовим садом, приватним зоопарком, фонтанами та навіть підземним коридором, що викликало обурення серед громадськості та медіа.

Про це повідомляють угорські медіа, зокрема, HVG.

За офіційною версією уряду, яку підтримує і сам Орбан, ця територія – лише ферма батька прем’єр-міністра, що ще не завершена. Водночас, міністр канцелярії прем’єра Гергеї Гуяш назвав її "маєтком". Депутат Хадхазі заявив, що раніше будівельники, які працювали на об’єкті, швидко звільнялися через погані умови та тиск, а телефони робітникам відбирали, щоб приховати масштаб розкоші.

На опублікованих фото видно, що під покриттям саду встановлено підігрів, аби Орбану не доводилося прибирати сніг, а також підземний коридор між будівлями. Депутат навіть організував екскурсію, під час якої кілька тисяч людей змогли побачити територію маєтку, що нагадує бароковий замок із бібліотекою, алеями, каплицею, ставком, сонячною електростанцією та приватним зоопарком з екзотичними тваринами — зебрами, антилопами та буйволами.

Журналісти порівняли атмосферу навколо маєтку Орбана із відомою історією про резиденцію колишнього президента України Віктора Януковича. На місці будівництва навіть знесли класицистичні пам’ятки архітектури, щоб звести нову сільську резиденцію.

Незважаючи на офіційні заперечення, енергетичні сертифікати свідчать, що на об’єкті зареєстровано житловий будинок, що суперечить заявам уряду.

Опозиційний лідер Петер Мадяр, голова партії "Тиса" і головний конкурент Орбана на майбутніх виборах, пообіцяв розпочати розслідування активів прем’єр-міністра у разі своєї перемоги. За його словами, Державна аудиторська служба перевірить всі дозволи, звернеться до інвесторів і робітників, аби з’ясувати справжній масштаб маєтку.

Нагадаємо, що протести в Угорщині проти політики Орбана тривають кілька місяців, зокрема через законодавчі обмеження щодо громадських організацій, незалежних медіа та заборону ЛГБТ-прайдів.

