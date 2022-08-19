В Україні майже 50% шкіл готові до навчання в очній або змішаній формі

За очною формою навчання планують розпочати роботу приблизно 3 тисячі шкіл, в змішаному форматі 4 тис. шкіл і дистанційно - 5 тис. 700 шкіл

В Україні 48% шкіл готові до очної або змішаної форми навчання. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Ідуть активні роботи комісії щодо відновлення спроможності безпекового навчання. 5 липня було лише 11% шкіл, які стосовно безпекової ситуації готові були прийняти в очному або змішаному форматі. На сьогодні вже є цифра 41%, а в цілому по школах це 48% готовності до очного або змішаного навчання", - розповів Шкарлет.

За його словами, на сьогодні за очною формою навчання планують розпочати роботу приблизно 3 тис. шкіл.

"В змішаному форматі 4 тис. шкіл і дистанційно це 5 тис. 700 шкіл. Але я сподіваюсь що все-таки ми зможемо переконати батьків, що школа є територією безпеки", - сказав Шкарлет.

Раніше, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні місцева влада повинна до вересня завершити підготовку шкіл для забезпечення офлайн-навчання, зокрема обладнати бомбосховища.