У законі також визначається, коли припиняється виплата допомоги на дітей одиноким матерям

В Україні можуть змінити підстави позбавлення батьківських прав. Кабінет міністрів вніс до Верховної ради відповідний проект закону.

Про це свідчать дані на сайті Верховної ради, передає РБК - Україна.

Законопроект №3587 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування системи інституційного догляду та виховання дітей" станом на зараз опрацьовується у комітеті.

Закон розробили як один із перших кроків модифікації підходів до функціонування і фінансування закладів інституційного догляду та виховання дітей. Зокрема, пропонується визначити поняття "заклад інституційного догляду та виховання дітей".

Зокрема, планується розширити підстави для позбавлення батьківських прав у зв’язку із влаштуванням дітей до інституцій.

Також закон пропонує зменшити терміни (з шести до двох місяців) щодо відсутності батьківського піклування як підстави для позбавлення батьківських прав.

Так, якщо дитину влаштували на цілодобове перебування до закладу охорони здоров’я, освіти або соціального захисту, адміністрація цього закладу зобов’язана повідомити органу опіки та піклування про те, що батьки протягом місяця не виявили щодо дитини піклування.

Не пізніше ніж через 7 робочих днів після того, як орган опіки та піклування отримає таке повідомлення, він повинен з'ясувати причини відсутності батьківського піклування.

"Якщо протягом місяця після отримання відповідного повідомлення виявлено обставини, що є підставою для позбавлення батьків дитини батьківських прав, орган опіки та піклування звертається до суду з відповідним позовом", - вказано у тексті закону.

Також проект пропонує виключити дублювання повноважень інституцій і органів опіки та піклування щодо ініціювання позбавлення батьківських прав батьків дітей, які перебувають у відповідному закладі.

Крім того, припиняються і виплати державної допомоги одиноким матерям та малозабезпеченим сім’ям на дітей, влаштованих на цілодобове перебування (від чотирьох ночівель на тиждень) до закладу освіти. Винятком є спеціальні заклади освіти, закладів освіти ІІІ ступеня та випадки, коли батьки сплачують повну вартість утримання дитини у закладі. Підкреслюється, що вартість утримання дітей в інституціях є вищою, ніж будь-який вид державної допомоги сім’ї.

Законопроект також пропонує врегулювати нормативно-правове функціонування малих групових будинків з умовами виховання, максимально наближеними до сімейних, як альтернативи будинкам дитини, дитячим будинкам-інтернатам, іншим типам інституцій.

Також передбачається змінити механізми оплати утримання дітей в закладах інституційного догляду та виховання дітей різних типів коштом батьків або осіб, які їх замінюють, та/або за рахунок місцевого бюджету органу опіки та піклування, який погодив влаштування дитини до відповідного закладу.

Нагадаємо, що проєкт "Нова українська школа" для дітей, які підуть у перший клас 1 вересня 2020 року, не згоратимуть, а на закупівлю обладнання є фінансування.