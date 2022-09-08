НОВИНИПродавцем на благодійному аукціоні виступила компанія "Укравтодор".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Україні на аукціоні продали тубус від ПТКР, яким було збито танк рф в 2014 році
Фото: з вільних джерел
На продаж виставлявся тубус від протитанкової керованої ракети (ПТКР) комплексу 9M113, якою підбили російський танк під час АТО в Донецькій області у 2014 році, повідомило у вівторок агентство "Укрінформ". Особливістю лоту було те, що ПТКР розписаний майстрами петриківського розпису з Дніпропетровщини.
Фото: Андрій Івко
Учасниками торгів були чотири приватні особи. Стартова ціна лоту становила 50 тис. гривень і під час торгів зросла до 155 тис. гривень.
Кошти, отримані від продажу тубуса, будуть спрямовані на рахунок фонду "Повернись живим".
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