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В Україні на аукціоні продали тубус від ПТКР, яким було збито танк рф в 2014 році

Продавцем на благодійному аукціоні виступила компанія "Укравтодор".
В Україні на аукціоні продали тубус від ПТКР, яким було збито танк рф в 2014 році Фото: з вільних джерел
На продаж виставлявся тубус від протитанкової керованої ракети (ПТКР) комплексу 9M113, якою підбили російський танк під час АТО в Донецькій області у 2014 році, повідомило у вівторок агентство "Укрінформ". Особливістю лоту було те, що ПТКР розписаний майстрами петриківського розпису з Дніпропетровщини.
 
Фото: Андрій Івко
 
Учасниками торгів були чотири приватні особи. Стартова ціна лоту становила 50 тис. гривень і під час торгів зросла до 155 тис. гривень.
Кошти, отримані від продажу тубуса, будуть спрямовані на рахунок фонду "Повернись живим".
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09 08 2022 08:56
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