В Україні на аукціоні продали тубус від ПТКР, яким було збито танк рф в 2014 році

Продавцем на благодійному аукціоні виступила компанія "Укравтодор".

( ПТКР) комплексу 9M113, якою підбили російський танк під час АТО в Донецькій області у 2014 році, На продаж виставлявся тубус від протитанкової керованої ракетиПТКР) комплексу 9M113, якою підбили російський танк під час АТО в Донецькій області у 2014 році, повідомило у вівторок агентство "Укрінформ". Особливістю лоту було те, що ПТКР розписаний майстрами петриківського розпису з Дніпропетровщини.

Фото: Андрій Івко

Учасниками торгів були чотири приватні особи. Стартова ціна лоту становила 50 тис. гривень і під час торгів зросла до 155 тис. гривень.

Кошти, отримані від продажу тубуса, будуть спрямовані на рахунок фонду "Повернись живим".