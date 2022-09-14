В Україні створили лінійку полегшених бронеплит для жінок
Розробку бронеплит для жінок презентував український виробник сертифікованих бронеплит «Арсенал Патріота».
Наразі понад 5 000 жінок несуть службу на передовій. З-поміж різних елементів амуніції, бронеплити мають чимале значення, адже слугують основним захистом від пострілів ворога та додатковим захистом від потрапляння уламків. Утім, середня вага таких плит становить 3,5-5 кг. Враховуючи все екіпірування, військові чи медики постійно зіштовхуються з проблемами опорно-рухового апарату та втрачають динамічність при пересуванні.
Спираючись на дослідження американських виробників й удосконалюючи вітчизняні стандарти, «Арсенал Патріота» вперше в Україні створили легкі, але міцні плити з бронесталі. Серед їхніх основних характеристик — рекордно знижена вага від 2,3 кг і товщина, яка з повним покриттям становить всього 21 мм.
Бронеплити «SAPI екстра мала» та «SAPI мала» захищають від декількох пострілів бронебійно-запальними набоями й не потребують моментальної заміни, у порівнянні з керамічними плитами. Відтак, їх захист сміливо можна прирівняти до плит 5-го класу. Крім того, бронеплити мають протиуламкові властивості та пом'якшення заперешкодної травми (травми, отриманої внаслідок деформації плити через кульове влучення).
Кожна партія бронеплит, виготовлена «Арсеналом Патріота», проходить процедуру відстрілу. Зокрема, додатковими набоями — 7Н6М, які вказують на витримуючий потенціал плит. У сертифікованій лабораторії звіряють на відповідність ДСТУ 8782:2018 за нормальних умов. Крім протоколу випробувань, виробник також надає сертифікат на партію бронеплит терміном на 6 місяців.
Загалом, за пів року повномасштабної війни компанія виготовила 35 000 комплектів плит.
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