В Україні створюють систему екстреної допомоги
Про це йдеться у повідомленні МВС в офіційному Telegram-каналі.
"Це одне із євроінтергаційних зобов’язань нашої держави у рамках угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Верховна Рада Україна у першому читання прийняла відповідний законопроект", - зазначають у відомстві.
На лінію 112 зможуть звертатися за допомогою також люди, які не володіють державною мовою.
"Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів, що тепер, у разі ДТП, щоб звернутися до служб екстреної допомоги не потрібно буде телефонувати за різними номерами телефонів, такими, як 101, 102 чи 103 достатньо буде набрати єдиний номер 112", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, українці можуть отримати одноразову допомогу 12 тисяч гривень.
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