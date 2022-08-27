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В Україні від початку війни зареєстровано понад 14 тис злочинів проти нацбезпеки

Ольга
Матарикіна
Також, понад 30 тис злочинів агресії та воєнних злочинів
В Україні від початку війни зареєстровано понад 14 тис злочинів проти нацбезпеки Фото з вільного доступу

В Україні за період повномасштабного вторгнення рф зареєстровано 14 134 злочинів проти національної безпеки, у тому числі 541 - за останній тиждень.

Такі цифри наводить Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Загалом зареєстровано 30 253 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них за останній тиждень - 1069. Кількість зафіксованих злочинів проти національної безпеки становить 14 134 (+541 за тиждень)", - йдеться у повідлмленні..

В ОГП уточнили, що впродовж тижня було зареєстровано 105 злочинів, пов’язаних із державною зрадою, деякі винуватці вже дістали покарання.

Від початку російського вторгнення загинули 377 дітей, були поранені - 733.

Також у відомстві поінформували, що за тиждень на економічному фронті було арештовано й передано державі майже 6 млрд грн активів.

Правоохоронці нагадали, що свідки можуть повідомляти про воєнні злочини рф на сайт warcrimes.gov.ua.

Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що докази у справах про воєнні злочини росії мають бути "куленепробивними".

 

 


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27 08 2022 10:10
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