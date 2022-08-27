В Україні від початку війни зареєстровано понад 14 тис злочинів проти нацбезпеки
В Україні за період повномасштабного вторгнення рф зареєстровано 14 134 злочинів проти національної безпеки, у тому числі 541 - за останній тиждень.
Такі цифри наводить Офіс генерального прокурора в Telegram.
"Загалом зареєстровано 30 253 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них за останній тиждень - 1069. Кількість зафіксованих злочинів проти національної безпеки становить 14 134 (+541 за тиждень)", - йдеться у повідлмленні..
В ОГП уточнили, що впродовж тижня було зареєстровано 105 злочинів, пов’язаних із державною зрадою, деякі винуватці вже дістали покарання.
Від початку російського вторгнення загинули 377 дітей, були поранені - 733.
Також у відомстві поінформували, що за тиждень на економічному фронті було арештовано й передано державі майже 6 млрд грн активів.
Правоохоронці нагадали, що свідки можуть повідомляти про воєнні злочини рф на сайт warcrimes.gov.ua.
Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що докази у справах про воєнні злочини росії мають бути "куленепробивними".
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