В Україні від початку війни зареєстровано понад 14 тис злочинів проти нацбезпеки

Також, понад 30 тис злочинів агресії та воєнних злочинів

В Україні за період повномасштабного вторгнення рф зареєстровано 14 134 злочинів проти національної безпеки, у тому числі 541 - за останній тиждень.

Такі цифри наводить Офіс генерального прокурора в Telegram.

"Загалом зареєстровано 30 253 злочинів агресії та воєнних злочинів, з них за останній тиждень - 1069. Кількість зафіксованих злочинів проти національної безпеки становить 14 134 (+541 за тиждень)", - йдеться у повідлмленні..

В ОГП уточнили, що впродовж тижня було зареєстровано 105 злочинів, пов’язаних із державною зрадою, деякі винуватці вже дістали покарання.

Від початку російського вторгнення загинули 377 дітей, були поранені - 733.

Також у відомстві поінформували, що за тиждень на економічному фронті було арештовано й передано державі майже 6 млрд грн активів.

Правоохоронці нагадали, що свідки можуть повідомляти про воєнні злочини рф на сайт warcrimes.gov.ua.

Раніше генпрокурор України Андрій Костін заявив, що докази у справах про воєнні злочини росії мають бути "куленепробивними".