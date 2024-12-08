В МЗС України заявили, що готові відновити відносини з Сирією

У відомстві вважають, що події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму.

Міністерство закордонних справ України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому.

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу", - заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Відомство заяви коментар щодо падіння режиму Асада, в якій заявило, що "події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України".

"Закликаємо наступну сирійську владу переглянути відносини з путінським режимом, який призвів до загибелі десятків тисяч сирійських громадян, зокрема безневинних жінок і дітей. Переконані, що довгострокова безпека Сирії залежить від завершення російської присутності в цій державі", - написано на сайті МЗС України.

За словами Сібіги, саме москва спонукала режим Асада до незаконного визнання російської спроби анексії Криму та тимчасової окупації частин Донецької і Луганської областей, що змусило Україну у 2022 році розірвати дипломатичні відносини зі злочинним асадівським режимом.

"Маємо надію, що в майбутньому Сирія стане державою, яка поважатиме міжнародне право, зокрема територіальну цілісність та суверенітет України, що прокладе шлях до відновлення двосторонніх відносин і повноцінного політичного діалогу між Києвом та Дамаском", - йдеться в заяві.

Сьогодні, 8 грудня стало відомо, що правління Асада закінчилося і він втік зі столиці Сирії.