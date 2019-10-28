В українську ГТС можуть закачати водень, якщо про новий транзитний контракт не домовляться - Нафтогаз

"З іншої точки зору, найближчим часом ми не зможемо отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримуємо зараз, коли є транзит", - повідомив Вітренко

У разі, якщо Росія та Україна не домовляться про новий контракт на транзит російського газу до Європи через газотранспортну систему України, у ГТС можуть закачати водень, який буде використовуватись для збереження енергії, яку виробили з альтернативних джерел.

Про це повідомив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко в інтерв'ю "24 каналу", повідомляє "Громадське".

Використання водню замість газу у газотранспортній системі України може бути альтернативним варіантом використання ГТС у тому випадку, якщо Росія припинить транзит свого газу.

"Є новітні технології, наприклад, водень, який використовується, як механізм збереження енергії. Водень може бути тієї субстанцією, яка допомагатиме зберігати для подальшого використання енергію, яка генерується з відновлювальних джерел - вітру чи сонця - або енергію, яка генерується на АЕС. Зараз в Європі є різні експериментальні технології, коли ГТС використовується для зберігання та транспортування водню", - повідомив Вітренко.

Крім цього, ГТС Україна можна використовувати як "міст" між Румунією та Словаччиною з Польщею. Так, Румунія видобуває газу більше, ніж споживає, через що може експортувати свій газ до Європи через Україну.

Водночас Вітренко додав, що обидва альтернативних варіанти використання ГТС України не приноситимуть стільки ж доходів, скільки приносить транзит російського газу.

"З іншої точки зору, найближчим часом ми не зможемо отримувати від таких альтернативних шляхів використання ГТС такий же дохід, який отримуємо зараз, коли є транзит", - повідомив Вітренко.

За словами Вітренка, припинення транзиту газу з Росії до Європи через Україну невигідне і самій Росії, однак втрати для російської економіки у такому разі будуть набагато меншими, ніж втрати для української.