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В України є свої карти – посолка ЄС про атаку на російські аеродроми

02 червня 2025, 18:02
В України є свої карти – посолка ЄС про атаку на російські аеродроми
Вчорашні події викликали захоплення у всього світу.

Удари українських безпілотників по російських стратегічних бомбардувальниках демонструють, що в України є "карти" на руках.

Про це посолкаа Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова написа на Facebook-сторінці.

"Саме тому важливо визнати: ні, Росія не тримає всі карти в руках, в України є свої карти. Вона має сильну оборонну галузь, здатна до інновацій і має потенціал для проведення таких операцій", - йдеться у пості. 

За її словами, вчорашній український удар по російських аеродромах викликав захоплення у всього світу.

Дипломат додала, що ціллю атаки стали аеродроми, звідки вилітали російські стратегічні бомбардувальники, щоб бити по українських цивільних об'єктах, дітях і лікарнях.

В неділю, 1 червня, СБУ розкрила перші результати спецоперації "Павутина" на аеродроми рф.

 

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