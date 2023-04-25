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ПОЛІТИКА

В Європі розгорається конкуренція за нафту – ЗМІ

25 квітня 2023, 13:19
В Європі розгорається конкуренція за нафту – ЗМІ
За даними Energy Aspects, з весни 2022 року Європа замістила щонайменше чверть російських постачань нафтою з Близького Сходу.

Європейські нафтопереробні заводи, які вже давно обходяться без постачання російської нафти, зараз борються з втратою аналогічних постачань з північного Іраку і шоковим скороченням видобутку кількома провідними світовими країнами-виробниками.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Потоки нафти з росії – колишнього найбільшого постачальника ЄС – впали більш ніж на мільйон барелів на день після вторгнення російської армії в Україну. Це скорочення зараз починає відчуватися сильніше, оскільки Ірак зупинив постачання, які надходили до Європи через турецький порт у Середземному морі. Крім того, виробники ОПЕК+, включаючи росію, оголосили про обмеження постачання з наступного місяця, що призведе до скорочення видобутку приблизно на 1,6 мільйона барелів на день до липня.

Для Європи ця втрата настала в дуже невдалий час. російські та іракські сорти нафти мають схожу щільність і якість сірки. А переробники в Азії, зокрема, в Китаї, збільшують попит на так звану середньокислу нафту.

"На нас чекає жорстка битва між Європою та Азією, і Азія може перебити пропозицію Європи за барелі, що потенційно може спричинити скорочення європейських постачань для збалансування ринку нафти", – зазначають аналітики Energy Aspects Ltd. Амріта Сен та Крістофер Хейнс у своїй нещодавній записці, присвяченій обговоренню світових ринків нафти.

У березні, за даними Bloomberg, ЄС імпортував 95 тисяч барелів на день російської нафти марки Urals, порівняно з майже 1,2 мільйона барелів на день у лютому минулого року. Всі вантажі були відправлені до Болгарії, яка має виключення з санкцій ЄС на імпорт нафти морським шляхом з росії.

За даними Energy Aspects, з весни 2022 року Європа замістила щонайменше чверть російських постачань нафтою з Близького Сходу. Потоки з Атлантичного басейну, з Норвегії та Анголи до США, також зросли за перші три місяці цього року.

Але тепер з'явилася ще одна перешкода з боку Близького Сходу. Починаючи з минулого місяця, близько 450 тисяч барелів нафти на день з курдського регіону Іраку були зупинені на тлі суперечки щодо платежів. У березні щонайменше 169 тисяч щоденних барелів цієї нафти, що відвантажувалась через турецький порт Джейхан, потрапляли до країн ЄС.

Обмеження збільшує напруженість на ринку середньо-кислих сортів нафти, оскільки близькосхідні виробники також використовують більше власної нафти для збільшення переробки на нових вітчизняних нафтопереробних заводах. 

Європанафта

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