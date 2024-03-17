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Вартість ключових видів американської зброї, таких як артснаряди, для України стрімко зростає – ЗМІ

17 березня 2024, 14:09
Вартість ключових видів американської зброї, таких як артснаряди, для України стрімко зростає – ЗМІ
Витрати на технічне обслуговування зросли для американських озброєнь, включно з деякими критично важливими системами, які використовує Україна або які можуть бути розгорнуті в конфлікті з Китаєм.

Про це повідомляє американський новинний веб сайт Business Insider.

Крім того, витрати на експлуатацію та підтримку M982 Excalibur - 155-мм артилерійського снаряда з GPS-наведенням, який постачається в Україну - зросли майже вдвічі в період з 2011 по 2022 рік до приблизно 100 000 доларів США за снаряд. 

Згідно зі звітом уряду США, витрати на експлуатацію та підтримку будь-якої зброї історично складають приблизно 70% загальної вартості її життєвого циклу системи озброєння. 

В армії США підрахували, що витрати на експлуатацію і підтримку для Excalibur, вперше розгорнутого в 2007 році, зросли на 183% порівняно з базовою оцінкою в 2011 році. 

Це пояснюється двома факторами: закупівлею більшої кількості снарядів, ніж передбачалося спочатку, що, у свою чергу, збільшило витрати на технічне обслуговування, і оновленням апаратного та програмного забезпечення. Вартість Excalibur оцінюється наразі приблизно в 100 000 доларів за постріл. В порівнянні з приблизно 3 000 доларів за некерований 155-мм снаряд.

Уряд США відмовився уточнити кількість придбаних снарядів Excalibur, адже Міністерство оборони визнало цю інформацію конфіденційною.

Пентагон почаи постачати в Україну снаряди Excalibur восени 2022 року, і українські артилеристи були дуже задоволені високоточними снарядами, які могли вражати життєво важливі російські цілі з відстані 25 миль, такі як штаб-квартири і склади постачання. 

Крім Excalibur, іншою зброєю, витрати на технічне обслуговування якої різко зросли, були літак радіоелектронної боротьби ВМС EA-18G Growler - на 219% з 2003 року, винищувач F/A-18 E/F Super Hornet на 179% з 2012 року та багатодіапазонна термінальна система супутникового зв’язку ВМС на 647% з 2012 року.

 
СШАзброявартість

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