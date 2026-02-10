Вашингтон не відповів на пропозицію путіна щодо внеску до Ради миру

кремль заявив, що США досі не відреагували на ініціативу путіна спрямувати $1 млрд із заморожених активів рф.

Сполучені Штати досі не відреагували на пропозицію президента росії Володимира путіна спрямувати 1 млрд доларів із заморожених у США російських активів на фінансування так званої Ради миру, створеної за ініціативою Вашингтона.

Про це заявив прессекретар кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, Москва не отримала жодної офіційної відповіді від американської сторони. Пєсков додав, що питання участі росії в Раді миру та можливого фінансування наразі опрацьовується Міністерством закордонних справ РФ разом із «союзниками та партнерами».

Загалом у США заблоковано понад 5 млрд доларів активів Центрального банку росії.

Рада миру була створена президентом США Дональдом Трампом для управління сектором Гази після завершення війни між Ізраїлем та Хамас. Згодом мандат органу розширили і він має займатися врегулюванням конфліктів і в інших регіонах світу. 16 січня Трамп оголосив про запрошення до Ради близько 60 світових лідерів, зокрема й путіна.

За словами Пєскова, Кремль «вивчає всі деталі» цієї пропозиції. Водночас путін заявив, що рф готова внести 1 млрд доларів для отримання постійного членства в Раді миру ще до остаточного рішення щодо участі, запропонувавши використати для цього заморожені російські активи.

Сам Трамп раніше заявляв, зокрема під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, що глава кремля погодився приєднатися до Ради миру.

"Його запросили. Він прийняв запрошення", - сказав президент США.

За задумом Білого дому, країни, які претендують на постійне членство в Раді миру, мають зробити внесок у розмірі 1 млрд доларів. Першим головою органу став Дональд Трамп.

Нагадаємо, що 22 січня Трамп офіційно заснував "Раду миру" у Давосі за участю 19 країн.