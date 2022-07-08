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Ватикан вважає, що вивіз збіжжя з України є знаком надії щодо припинення війни

Папа Римський Франциск у неділю привітав вихід з чорноморських портів України перших кораблів із українським зерном, які раніше були заблоковані росією.
Ватикан вважає, що вивіз збіжжя з України є знаком надії щодо припинення війни Фото з вільного доступу
Понтифік виступив в неділю зі  щотижневим зверненням до паломників і туристів на площі Святого Петра.
"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - цитує слова Папи Римського агентство Reuters.
 
На його думку, ця подія демонструє "знак надії". Він побажав, щоби "йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру".
 
Сьогодні міністерство інфраструктури України повідомило, що ще чотири балкери - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND - вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ", на їх борту майже 170 тис. тонн агропродукції (кукурудза, борошно та соняшникова олія).
22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Однією зі сторін угоди також є росія.
В рамках цих домовленостей раніше вже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET з кукурудзою (понад 80 тис. тонн).
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07 08 2022 16:35
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