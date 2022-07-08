Ватикан вважає, що вивіз збіжжя з України є знаком надії щодо припинення війни

Папа Римський Франциск у неділю привітав вихід з чорноморських портів України перших кораблів із українським зерном, які раніше були заблоковані росією.

Понтифік виступив в неділю зі щотижневим зверненням до паломників і туристів на площі Святого Петра.

"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - цитує слова Папи Римського агентство Reuters.

На його думку, ця подія демонструє "знак надії". Він побажав, щоби "йдучи цим шляхом, можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного миру".

Сьогодні міністерство інфраструктури України повідомило , що ще чотири балкери - MUSTAFA NECATI, STAR HELENA, GLORY та RIVA WIND - вийшли з портів "Одеса" та "Чорноморськ", на їх борту майже 170 тис. тонн агропродукції (кукурудза, борошно та соняшникова олія).

22 липня в Стамбулі за пропозиції Організації Об’єднаних Націй Україна, Туреччина та ООН підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Однією зі сторін угоди також є росія.

В рамках цих домовленостей раніше вже було відправлено 4 судна: RAZONI, NAVI STAR, ROJEN та POLARNET з кукурудзою (понад 80 тис. тонн).