Вбивство Гонгадзе: Верховний Суд залишив у силі довічне ув’язнення Олексію Пукачу

Захист наголошував на тому, що під час ухвалення рішення суд першої інстанції нібито порушував право на захист Пукача

Верховний Суд України залишив у силі довічне ув’язнення для Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе у 2000 році. Раніше Пукач подав касаційну скаргу в якій просив зменшити термін ув’язнення з довічного до 15 років.

Це "Громадському" у коментарі підтвердив прокурор у справі Олег Троян.

Він зазначив, що захист наголошував на тому, що під час ухвалення рішення суд першої інстанції нібито порушував право на захист Пукача і не врахував строк давності, а тому термін ув’язнення просили зменшити до 15 років.

"Тоді його мали б фактично звільнили у залі суду. Моя позиція зводилась до того, що під час ухвалення рішень судами першої та апеляційної інстанцій не було допущено істотних порушень норм КПК, покарання призначене з урахуванням особи засудженого та тяжкості інкримінованого йому злочину", - сказав прокурор.

Він зазначив, що після вбивства Пукач вчинив новий злочин - у 2003 році знищив документи оперативного спостереження.

Сам Пукач нам у коментарі раніше зазначав, що справа є політично сфабрикованою, а він не мав умислу на вбивство, а як начальник Департаменту зовнішнього спостереження при МВС документував Гонгадзе, який нібито співпрацював з іноземними спецслужбами.

Також він у суді додав, що вбивство не було запланованим, а нібито сталося через необережність його підлеглого Поповича.

Після рішення Верховного Суду Пукач залишається у в’язниці довічно, але має ще можливість звернутися до Європейського суду з прав людини.

Що передувало?

У лютому та березні 2016, після того, як апеляційний суд залишив вирок першої інстанції у силі, колишній генерал-лейтенант міліції Олексій Пукач, якого засудили за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, подав касацію з вимогою скоротити йому термін ув’язнення з довічного до 15 років.

У прокуратурі зазначили, що касацію не розглядали, бо тривало розсекречення матеріалів, відбувалася реформа судової системи, ВССУ трансформувався у ВС, тривалий час передавались матеріали до ВС, надавався значний час для вивчення справи колишнім захисникам, інтервали між засіданнями у більшості випадків 1 місяць, інколи 2-3 через відпустки, зриви засідань через поведінку потерпілого тощо.

Влітку 2019-го касаційну скаргу подав третій адвокат Пукача, але її на засіданні 5 грудня відхилили через сплив строків. Таким чином, суд розглядатиме дві касаційні скарги Пукача, які у 2016 році подали два його адвокати.

Справа Гонгадзе Гонгадзе, який викривав владу при президенті Леоніді Кучмі, зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того року в лісі під Таращею Київської області виявили обезголовлене тіло, яке, за висновками експертів, могло належати журналісту. Убитого журналіста поховали 22 березня 2016 року в Києві. У 2008 році Валерій Костенко та Олександр Попович були засуджені за вбивство Гонгадзе до 12 років позбавлення волі, Микола Протасов - до 13. Останній помер у Менській колонії у квітні 2015 року. 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Олексія Пукача до довічного позбавлення волі, визнавши винним у вбивстві Гонгадзе. Апеляційний суд залишив у силі вирок. 10 січня 2018 засудженому за вбивство Гонгадзе Пукачу переглянули термін за "законом Савченко".

Нагадаємо, що Пукачу перерахували тюремний срок за "законом Савченко"