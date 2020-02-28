Вчені зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті

"Раніше ми бачили спалахи в центрах галактик, але це справді, дуже масивно. І ми не знаємо, чому він такий великий",

Науковці з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень зафіксували найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху.

Як пише EurekAlert!, вибух стався у надмасивній чорній дирі в надскупченні Змієносця, яке знаходиться на відстані у 390 мільйонів світлових років від Землі, повідомляє "Громадське".

"Раніше ми бачили спалахи в центрах галактик, але це справді, дуже масивно. І ми не знаємо, чому він такий великий", - сказала професорка Мелані Джонстон-Холліт.

Вона уточнила, що вибух стався досить повільно, "як вибух в уповільненому русі, який тривав протягом сотень мільйонів років".

За її словами, у результаті вибуху стався викид енергії, який у п'ять разів перевищує попередній рекорд.

Наразі науковці не встановили причину вибуху і вже запланували подальші спостереження.

Фото: Twitter

Як повідомили у NASA, астрономи зробили це відкриття, використовуючи дані рентгенівських даних з рентгенівської обсерваторії Чандра NASA та XMM-Ньютона ESA, а також радіодані з масиву Ширфілд Мерчісон (MWA) в Австралії та радіотелескопа Гігантського Метревеве (GMRT) в Індії. Там пояснили, що хоча чорні діри славляться тим, що тягнуть матеріал до себе, вони часто виганяють величезну кількість матеріалу та енергії. Це відбувається, коли матерія, що падає до чорної діри, перенаправляється в струмені, які вибухають назовні в космос і потрапляють у будь-який навколишній матеріал. "Одна головоломка полягає в тому, що спостерігається лише одна гігантська область радіовипромінювання, оскільки ці системи зазвичай містять дві протилежні сторони чорної діри. Можливо, що газ з іншого боку скупчення з порожнини є менш густим, тому радіовипромінювання там згасає швидше", - додали у NASA.

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