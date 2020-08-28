Вчені з'ясували, наскільки холодною була льодовикова ера
Про це повідомляє Phys, зазначає "Громадське".
Температура повітря також коливалася у залежності від регіону. У Північній Америці та Європі північні частини були вкриті льодом і там було холодно. Але найхолодніше було в високих широтах, зокрема в Арктиці, де у льодовикову еру було на 14°C холодніше, ніж зараз.
Це підтвердило думку вчених, що високі широти швидше чутливіші до змін температури. Так, зараз на тлі глобального потепління найшвидше нагріватиметься Арктика, так само як вона найшвидше холонула.
Також вчені змогли підрахувати кількість вуглецю в атмосфері у льодовиковому періоді. Вони з'ясували, що за кожного подвоєння вмісту вуглецю в атмосфері глобальна температура зростає на 3,4°C.
Так, 20 тисяч років тому в атмосфері було 180 проміле вуглецю, вчені такий вміст називають низьким. Перед промисловою революцією у 18 столітті рівень вуглецю вже зріс до 280 проміле, а наразі він становить 415 проміле. Тоді ж температура зростала і температура повітря.
Як вони виміряли температуру?
Самі вчені жартують, що в льодовиковий період не було термометрів, тож їм довелося моделювати похолодання.
За допомогою скам'янілостей з океану вони дізналися температуру морської поверхні. Кліматологи також використали наявні дані про температуру, тиск і вологість із центру атмосферних досліджень. Використовуючи вже відому інформацію про похолодання та зміни клімату, вони оновлювали дані атмосферного центру у зворотному напрямку, щоб передбачити температуру повітря у потрібний їм період.
Надалі вчені хочуть використовувати таку методику для вивчення минулих теплих періодів, щоб зрозуміти, як Земля вже реагувала на глобальне потепління.
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